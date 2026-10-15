💀 Sacrifícios humanos para acompanhar os reis do Egito em sua morte

Ferimentos em crânios de 5.000 anos podem resolver um mistério relacionado aos primeiros reis do Egito.

Por volta de 3000 a.C., os soberanos da primeira dinastia eram enterrados em Abidos, no sul do Egito. Ao redor de algumas tumbas reais havia dezenas, às vezes centenas, de sepulturas mais modestas. Elas abrigavam principalmente membros da família real, funcionários e artesãos.

Escavações na necrópole de Abidos, um dos principais conjuntos funerários do Egito antigo.

Crédito: Kyera Giannini / Wikimedia Commons — CC BY 2.0.

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Essa disposição intriga os pesquisadores desde as primeiras escavações. Muitas dessas pessoas parecem ter sido enterradas no momento da morte do soberano. O arqueólogo Flinders Petrie havia proposto, no início do século XX, que elas tivessem sido mortas para acompanhar seu rei no além. No entanto, ele não havia encontrado nenhum ferimento mortal evidente.

Um novo estudo retomou a análise com métodos da medicina legal moderna. A pesquisadora Roselyn Campbell encontrou 46 crânios provenientes das escavações de Petrie, hoje conservados na Universidade de Cambridge. Ela procurou fraturas produzidas próximo ao momento da morte, que podem ser distinguidas das que surgiram muito tempo depois.

O resultado muda significativamente a interpretação desses ossos. Dezoito dos 46 crânios, ou 39%, apresentam sinais de traumas importantes. Trata-se principalmente de fraturas longas que Petrie aparentemente interpretou como danos naturais. Alguns ferimentos podem ter provocado rapidamente perda de consciência, hemorragia interna e, em seguida, a morte.

Alguns crânios também apresentam marcas causadas por um objeto cortante. Um deles, em particular, tem um ferimento na região do olho. Os pesquisadores, contudo, não conseguem reconstituir com precisão como essas pessoas morreram. As fraturas lineares observadas não correspondem aos golpes de maça representados em algumas cenas egípcias.

Esses indícios reforçam a hipótese do «sacrifício de acompanhamento». Essa prática consiste em matar pessoas próximas de um governante após sua morte, especialmente para que continuem a servi-lo no além. Os objetos e as inscrições encontrados em algumas sepulturas indicam que essas pessoas geralmente exerciam funções intermediárias ou trabalhavam como artesãos.

O estudo abrange apenas 46 crânios conservados, uma pequena parte dos indivíduos descobertos. Os demais podem ter morrido naturalmente ou de uma maneira que não deixou marcas no crânio, como a asfixia.

Grande parte dos esqueletos havia sido enterrada novamente após as antigas escavações. Encontrá-los permitiria examinar o restante dos ossos e procurar outros ferimentos. O estudo mostra, assim, que uma coleção com um século de existência ainda pode fornecer novas informações quando os métodos de análise evoluem.