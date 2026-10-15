💀 Sacrificios humanos para acompañar a los reyes de Egipto en la muerte

Las heridas en cráneos de 5.000 años de antigüedad podrían resolver un enigma relacionado con los primeros reyes de Egipto.

Hacia el año 3000 antes de nuestra era, los soberanos de la primera dinastía eran enterrados en Abidos, en el sur de Egipto. Alrededor de algunas tumbas reales se encontraban decenas, a veces cientos, de sepulturas más modestas. Albergaban, entre otros, a miembros de la casa real, funcionarios y artesanos.

Excavaciones en la necrópolis de Abidos, uno de los principales conjuntos funerarios del antiguo Egipto.

Crédito: Kyera Giannini / Wikimedia Commons — CC BY 2.0.

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Esta disposición intriga a los investigadores desde las primeras excavaciones. Muchas de estas personas parecen haber sido enterradas en el momento de la muerte del soberano. Por ello, a comienzos del siglo XX, el arqueólogo Flinders Petrie propuso que habían sido asesinadas para acompañar a su rey en el más allá. Sin embargo, no había encontrado ninguna herida mortal evidente.

Un nuevo estudio retomó el análisis con métodos de la medicina forense moderna. La investigadora Roselyn Campbell localizó 46 cráneos procedentes de las excavaciones de Petrie, que hoy se conservan en la Universidad de Cambridge. Buscó fracturas producidas alrededor del momento de la muerte, que pueden distinguirse de las roturas aparecidas mucho tiempo después.

El resultado cambia considerablemente la interpretación de estos restos óseos. Dieciocho de los 46 cráneos, es decir, el 39 %, presentan signos de traumatismos importantes. Se trata sobre todo de fracturas largas que Petrie aparentemente había interpretado como daños naturales. Algunas heridas podrían haber provocado rápidamente la pérdida del conocimiento, una hemorragia interna y después la muerte.

Algunos cráneos también presentan marcas causadas por un objeto afilado. Uno de ellos muestra, en particular, una herida a la altura del ojo. Sin embargo, los investigadores no pueden reconstruir con precisión cómo murieron estas personas. Las fracturas lineales observadas no corresponden a los golpes de maza representados en algunas escenas egipcias.

Estos indicios refuerzan la hipótesis del «sacrificio de acompañamiento». Esta práctica consiste en matar a personas cercanas a un dirigente después de su muerte, especialmente para que continúen sirviéndolo en el más allá. Los objetos y las inscripciones encontrados en algunas sepulturas indican que estas personas solían desempeñar funciones intermedias o trabajar como artesanos.

El estudio solo abarca 46 cráneos conservados, una pequeña parte de los individuos descubiertos. Los demás pudieron morir por causas naturales o de una manera que no dejara marcas en el cráneo, como la asfixia.

Una gran parte de los esqueletos había sido enterrada de nuevo después de las antiguas excavaciones. Encontrarlos permitiría examinar el resto de los huesos y buscar otras heridas. El estudio demuestra así que una colección de un siglo de antigüedad todavía puede aportar información nueva cuando avanzan los métodos de análisis.