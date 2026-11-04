🦟 Wie findet eine Mücke unter unserer Haut ein Blutgefäß?

Wenn sich eine Mücke auf unsere Haut setzt, ist es weit mehr als ein einfaches Einstechen ihres Rüssels, Blut zu finden.

Wir kennen die Signale, die Mücken zu uns locken: unseren Geruch, unsere Wärme oder auch das Gas, das wir ausatmen. Aber was geschieht, sobald das Insekt auf einem Arm sitzt? Forschende der Johns-Hopkins-Universität in den USA haben seine Bewegungen aus nächster Nähe gefilmt.

Eine Mücke beim Stechen.

Symbolbild Pixabay

Sie beobachteten weibliche Mücken der Art Anopheles coluzzii, die Malaria übertragen kann. Hochgeschwindigkeitskameras zeichneten ihre Bewegungen auf, während sie in einen menschlichen Unterarm stachen. Gleichzeitig ermöglichten winzige elektrische Messungen, indirekt zu verfolgen, was ihr Mundwerkzeug unter der Haut tat.

Die Forschenden unterschieden fünf Schritte. Zunächst durchsticht die Mücke die Haut und erkundet dann das Gewebe auf der Suche nach einem Blutgefäß. Sobald sie Blut erreicht hat, ernährt sie sich, zieht ihre Mundwerkzeuge allmählich zurück und entfernt sie schließlich vollständig. Diese Suche erfolgt also nicht in einer einzigen Bewegung.

Am überraschendsten ist die Koordination ihrer Bewegungen. Wenn sie ihre Mundwerkzeuge tiefer hineinschiebt, beugen sich ihre Vorderbeine. Zieht sie sie leicht zurück, strecken sich die Beine wieder. Zwei kleine Anhänge neben ihrem Mund bewegen sich während der Suche ebenfalls und ändern ihre Bewegung, sobald das Insekt zu trinken beginnt.

Anschließend verglich das Team diese Art mit Aedes aegypti, einer anderen Mücke, die unter anderem dafür bekannt ist, Dengue zu übertragen. Ihre Strategien sind nicht identisch. In den Experimenten fand die erste Art ein Blutgefäß etwa 17 Sekunden schneller, während die zweite mehr Erkundungsbewegungen ausführte.

Die Forschenden veränderten außerdem bestimmte Gene, die mit der Erkennung chemischer Stoffe zusammenhängen. Bei einem Teil der Mücken störten diese Veränderungen den Beginn des Stichs oder die Blutaufnahme. Sie hinderten die Tiere jedoch nicht immer daran, sich zu ernähren: Mehrere Ortungsmechanismen scheinen sich ergänzen zu können.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Mücke ihren Rüssel nicht einfach zufällig einsticht. Sie passt ihre Bewegungen an, während sie nach Blut sucht. Das könnte helfen zu verstehen, wie sich ein Stich unterbrechen lässt, sobald das Insekt auf der Haut sitzt, und nicht nur, wie man verhindert, dass es sich uns nähert.

Dank dieser Studie wurde noch kein neues Abwehrmittel entwickelt. Unter anderem müssen die Beobachtungen mit mehr Menschen und unter anderen Bedingungen überprüft werden. Doch das Verständnis jedes einzelnen Schritts des Stichs könnte neue Wege eröffnen, um die Übertragung von Krankheiten einzudämmen.