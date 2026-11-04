🦟 Como um mosquito encontra um vaso sanguíneo sob a nossa pele?

Quando um mosquito pousa na nossa pele, encontrar sangue exige muito mais do que simplesmente perfurar com a tromba.

Conhecemos os sinais que atraem os mosquitos até nós: o nosso odor, o nosso calor ou ainda o gás que expiramos. Mas o que acontece depois que o inseto pousa em um braço? Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, filmaram seus movimentos bem de perto.

Um mosquito picando.

Imagem ilustrativa Pixabay

Eles observaram fêmeas da espécie Anopheles coluzzii, capaz de transmitir a malária. Câmeras de alta velocidade registraram seus movimentos enquanto picavam um antebraço humano. Paralelamente, pequenas medições elétricas permitiam acompanhar indiretamente o que sua boca fazia sob a pele.

Os pesquisadores distinguiram cinco etapas. O mosquito começa perfurando a pele e depois explora os tecidos para encontrar um vaso sanguíneo. Quando atinge o sangue, alimenta-se, retira gradualmente suas peças bucais e acaba removendo-as completamente. Essa busca, portanto, não ocorre em um único movimento.

O mais surpreendente é a coordenação de seus movimentos. Quando introduz as peças bucais, suas patas dianteiras se dobram. Quando as retira ligeiramente, elas se esticam. Dois pequenos apêndices localizados perto de sua boca também se movimentam durante a busca e depois mudam de movimento quando o inseto começa a beber.

A equipe então comparou essa espécie com Aedes aegypti, outro mosquito conhecido por transmitir, entre outras doenças, a dengue. Suas estratégias não são idênticas. Nos experimentos, o primeiro encontrava um vaso sanguíneo cerca de 17 segundos mais rápido, enquanto o segundo fazia mais movimentos de exploração.

Os pesquisadores também modificaram alguns genes ligados à detecção de substâncias químicas. Em parte dos mosquitos, essas mudanças perturbavam o início da picada ou a ingestão de sangue. Mas nem sempre impediam a alimentação: vários métodos de localização parecem poder se complementar.

Esses resultados mostram que o mosquito não se limita a introduzir sua tromba ao acaso. Ele ajusta seus movimentos enquanto procura o sangue. Isso poderia ajudar a entender como interromper uma picada depois que o inseto pousa, e não apenas como impedir que ele se aproxime de nós.

Nenhum novo repelente foi desenvolvido graças a este estudo. Será necessário, entre outras coisas, verificar essas observações com mais pessoas e em outras condições. Mas compreender cada etapa da picada poderia abrir novos caminhos para limitar a transmissão de doenças.