🦟 ¿Cómo encuentra un mosquito un vaso sanguíneo bajo nuestra piel?

Cuando un mosquito se posa sobre nuestra piel, encontrar sangre requiere mucho más que un simple pinchazo con su trompa.

Conocemos las señales que atraen a los mosquitos hacia nosotros: nuestro olor, nuestro calor o incluso el gas que exhalamos. Pero ¿qué ocurre una vez que el insecto se posa sobre un brazo? Unos investigadores de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, filmaron sus movimientos muy de cerca.

Un mosquito picando.

Imagen ilustrativa de Pixabay

Observaron mosquitos hembra de la especie Anopheles coluzzii, capaz de transmitir el paludismo. Unas cámaras de alta velocidad registraban sus movimientos mientras picaban un antebrazo humano. Paralelamente, unas diminutas mediciones eléctricas permitían seguir indirectamente lo que hacía su boca bajo la piel.

Los investigadores distinguieron cinco etapas. El mosquito comienza perforando la piel y después explora los tejidos para encontrar un vaso sanguíneo. Una vez que alcanza la sangre, se alimenta, retira progresivamente sus piezas bucales y termina sacándolas por completo. Por tanto, esta búsqueda no se realiza con un solo movimiento.

Lo más sorprendente es la coordinación de sus movimientos. Cuando hunde sus piezas bucales, sus patas delanteras se doblan. Cuando las retira ligeramente, vuelven a estirarse. Dos pequeños apéndices situados cerca de su boca también se mueven durante la búsqueda y después cambian de movimiento cuando el insecto empieza a beber.

El equipo comparó después esta especie con Aedes aegypti, otro mosquito conocido por transmitir, entre otras enfermedades, el dengue. Sus estrategias no son idénticas. En los experimentos, el primero encontraba un vaso sanguíneo unos 17 segundos más rápido, mientras que el segundo multiplicaba más los movimientos de exploración.

Los investigadores también modificaron ciertos genes relacionados con la detección de sustancias químicas. En una parte de los mosquitos, estos cambios alteraban el inicio de la picadura o la extracción de sangre. Sin embargo, no siempre les impedían alimentarse: varios métodos de detección parecen poder complementarse.

Estos resultados muestran que el mosquito no se limita a clavar su trompa al azar. Ajusta sus movimientos mientras busca la sangre. Esto podría ayudar a comprender cómo interrumpir una picadura una vez que el insecto se ha posado, y no solo cómo evitar que se acerque a nosotros.

Todavía no se ha desarrollado ningún repelente nuevo gracias a este estudio. En particular, será necesario comprobar estas observaciones con más personas y en otras condiciones. Pero comprender cada etapa de la picadura podría abrir nuevas vías para limitar la transmisión de enfermedades.