🦟 Entdeckung eines neuen Signals, das Mücken zur Orientierung nutzen

Um einen Menschen zu finden, verlässt sich eine Mücke nicht auf einen einzigen Sinn. Das Kohlendioxid unserer Atemluft alarmiert sie aus der Entfernung, anschließend helfen Körpergerüche und Wärme dabei, ihre Flugbahn zu präzisieren. Forschende zeigen nun, dass Wärmestrahlung ihr zusätzliche Richtungsinformationen liefert.

Jeder warme Gegenstand gibt für unsere Augen unsichtbare Infrarotstrahlung ab. Auch die menschliche Haut erzeugt sie kontinuierlich. Dieses Signal darf nicht mit der warmen Luft verwechselt werden, die sich um den Körper bewegt: Strahlung kann die Luft durchqueren und einen Sensor erreichen, ohne dass dabei Materie direkt transportiert wird.

Eine Mücke bei einer Mahlzeit.

Symbolbild von Pixabay

Die Forschenden setzten Mücken in eine Vorrichtung, in der sie zwischen verschiedenen Bereichen wählen konnten. Die Insekten zeigten eine stärkere Anziehung zu einer Oberfläche, die eine mit menschlicher Haut vergleichbare Infrarotstrahlung abgab, insbesondere wenn zusätzlich Kohlendioxid und menschliche Gerüche vorhanden waren.

Der Effekt trat in einer Entfernung auf, in der die direkt durch die Luft übertragene Wärme zu schwach war, um das Verhalten zu erklären. Die Mücken verfügten also über zusätzliche Informationen, bevor sie ihr Ziel berührten. Diese Kombination von Signalen kann ihnen helfen, eine Person selbst in der Dunkelheit zu lokalisieren.

Anschließend suchte das Team nach dem beteiligten Sinnesmechanismus. Strukturen an den Spitzen der Antennen absorbieren die Strahlung und erwärmen sich leicht. Diese Temperaturveränderung aktiviert wärmeempfindliche Proteine und wandelt so Infrarotstrahlung in ein Nervensignal um.

Diese Entdeckung zeigt, dass mehrere Sinnesreize zusammenwirken. Ein einzelnes Signal kann mehrdeutig sein: Eine Wärmequelle ist nicht zwangsläufig ein Tier, und ein Geruch kann lange in der Luft verbleiben. Durch die Kombination von CO₂, Gerüchen und Infrarot erhöhen Mücken ihre Chancen, ein nahe gelegenes lebendes Ziel zu erkennen.

Das Verständnis dieses Mechanismus könnte dabei helfen, neue Fallen zu entwickeln, die mehrere Signale kombinieren, oder die Wärmeerkennung zu stören. Nun müssen die Forschenden ermitteln, über welche Entfernung dieses System in realen Umgebungen wirksam bleibt, in denen Wind, Kleidung und andere warme Oberflächen die verfügbaren Informationen verändern.