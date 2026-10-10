🦟 Descoberta de um novo sinal usado pelos mosquitos para nos localizar

Para encontrar um ser humano, um mosquito não depende de um único sentido. O dióxido de carbono da nossa respiração o alerta à distância; depois, os odores corporais e o calor ajudam a definir sua trajetória. Pesquisadores mostram agora que a radiação térmica fornece uma informação direcional.

Todo objeto quente emite radiação infravermelha invisível aos nossos olhos. A pele humana produz essa radiação continuamente. Esse sinal não deve ser confundido com o ar quente que se desloca ao redor do corpo: a radiação pode atravessar o ar e atingir um sensor sem o transporte direto de matéria.

Um mosquito durante a refeição.

Imagem ilustrativa Pixabay

Os pesquisadores colocaram mosquitos em um dispositivo no qual eles podiam escolher entre diferentes áreas. Os insetos demonstraram maior atração por uma superfície que produzia radiação infravermelha comparável à da pele humana, sobretudo quando dióxido de carbono e odores humanos também estavam presentes.

O efeito funcionava a uma distância em que o calor transportado diretamente pelo ar se tornava fraco demais para explicar o comportamento. Portanto, os mosquitos dispunham de uma informação adicional antes de tocar seu alvo. Essa combinação de sinais pode ajudá-los a localizar uma pessoa mesmo no escuro.

A equipe então investigou o mecanismo sensorial envolvido. Estruturas situadas na extremidade das antenas absorvem a radiação e se aquecem levemente. Essa mudança de temperatura ativa proteínas sensíveis ao calor, transformando assim a radiação infravermelha em um sinal nervoso.

Essa descoberta mostra que vários indícios sensoriais funcionam em conjunto. Um sinal isolado pode ser ambíguo: uma fonte quente não é necessariamente um animal, e um odor pode permanecer por muito tempo no ar. Ao combinar CO₂, odores e infravermelho, o mosquito aumenta suas chances de identificar um alvo vivo próximo.

Compreender esse mecanismo poderia ajudar a desenvolver novas armadilhas que combinem vários sinais ou a perturbar a detecção térmica. Os pesquisadores precisarão agora determinar até que distância esse sistema continua eficaz em ambientes reais, onde o vento, as roupas e outras superfícies quentes modificam as informações disponíveis.