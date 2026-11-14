🍼 Muttermilch ernährt auch Bakterien

Wenn ein Baby Milch trinkt, ernährt es nicht nur seinen eigenen Körper. Ein Teil der in dieser Milch enthaltenen Stoffe kann auch den Bakterien in seinem Darm als Nahrung dienen. Einige von ihnen tragen zur Bildung der „guten Bakterien“ bei: des Darmmikrobioms.

Die Forschenden kennen bereits Zucker aus der Muttermilch, die das Wachstum bestimmter Bakterien fördern. Andere Zucker bleiben jedoch an Proteine gebunden. Um sie nutzen zu können, muss ein Bakterium sie zunächst abspalten. Genau das erklärt eine am 2. November 2026 veröffentlichte Studie.

Eine Mutter stillt ihr Baby.

Helena Jankovičová Kováčová · Pexels

Ein von der Universität Birmingham geleitetes Team untersuchte ein Bakterium namens Bifidobacterium bifidum. Es gehört zu den Bakterien, die im Darm von Säuglingen vorkommen können. Einige seiner Stämme besitzen ein Enzym namens PNGaseA, das Zucker von den Proteinfragmenten abspalten kann, an die sie gebunden sind.

Ein Enzym ist ein Molekül, das dabei hilft, eine chemische Umwandlung durchzuführen. Dieses Enzym weist eine Besonderheit auf: Es arbeitet deutlich besser, wenn das Zielprotein bereits in kleine Stücke geschnitten wurde. Das kann während der Verdauung geschehen, wenn die Nahrung allmählich zerlegt wird.

Um dies zu überprüfen, gaben die Wissenschaftler dem Enzym ganze Proteine, veränderte Proteine und kleine Fragmente. Anschließend maßen sie die freigesetzten Zucker. Das Ergebnis: Die kleinen Fragmente konnten vom Enzym deutlich leichter verwertet werden und waren dadurch auch für das Bakterium leichter nutzbar.

Dies hilft zu verstehen, wie bestimmte Bakterien im Darm des Babys ihre Nahrung finden können. Ein weiterer interessanter Punkt: Diese an Proteinfragmente gebundenen Zucker kommen in Muttermilch vor, jedoch nicht in den von den Forschenden beschriebenen Säuglingsnahrungen.

Die Forschenden hoffen nun, diese Stoffe besser kennenzulernen, um Säuglingsnahrungen künftig zu verbessern. Insbesondere muss geklärt werden, wie diese Zucker in einem echten Darm genutzt werden, und anschließend, ob ihre Zugabe dem Baby einen messbaren Nutzen bringt. Die aktuelle Studie kann diese Frage noch nicht beantworten.