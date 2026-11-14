🍼 La leche materna también alimenta a las bacterias

Cuando un bebé toma leche, no solo alimenta su propio cuerpo. Una parte de las sustancias presentes en esa leche también puede servir de alimento a las bacterias de su intestino. Varias de ellas participan en la formación de las "bacterias beneficiosas": la microbiota intestinal.

Los investigadores ya conocen algunos azúcares de la leche materna que favorecen el desarrollo de ciertas bacterias. Pero otros azúcares permanecen unidos a proteínas. Para poder aprovecharlos, una bacteria debe conseguir separarlos primero. Esto es precisamente lo que acaba de explicar un estudio publicado el 2 de noviembre de 2026.

Una madre amamanta a su bebé.

Helena Jankovičová Kováčová · Pexels

Un equipo dirigido por la Universidad de Birmingham estudió una bacteria llamada Bifidobacterium bifidum. Forma parte de las bacterias que pueden encontrarse en el intestino de los bebés. Algunas de sus cepas poseen una enzima llamada PNGaseA, capaz de separar los azúcares de los fragmentos de proteínas a los que están unidos.

Una enzima es una molécula que ayuda a realizar una transformación química. Esta tiene una particularidad: trabaja mucho mejor cuando la proteína objetivo ya ha sido cortada en pequeños fragmentos. Es una situación que puede producirse durante la digestión, cuando los alimentos se descomponen progresivamente.

Para comprobarlo, los científicos expusieron a la enzima proteínas enteras, proteínas modificadas y pequeños fragmentos. Después midieron los azúcares liberados. Resultado: los pequeños fragmentos eran claramente más fáciles de aprovechar para la enzima y, por tanto, también para la bacteria.

Esto ayuda a comprender cómo algunas bacterias pueden encontrar su alimento en el intestino del bebé. Otro aspecto interesante: estos azúcares unidos a fragmentos de proteínas se encuentran en la leche materna, pero no en las fórmulas infantiles descritas por los investigadores.

Ahora los investigadores esperan conocer mejor estas sustancias para mejorar las fórmulas infantiles en el futuro. En particular, tendrán que determinar cómo se utilizan estos azúcares en un intestino real y comprobar después si añadirlos aporta un beneficio medible al bebé. El estudio actual todavía no permite responder a esta pregunta.