🍼 Le lait maternel nourrit aussi des bactéries

Lorsqu'un bébé boit du lait, il ne nourrit pas seulement son propre corps. Une partie des substances présentes dans ce lait peut aussi servir aux bactéries de son intestin. Plusieurs d'entre elles participent à la formation des "bonnes bactéries" : le microbiote intestinal.

Les chercheurs connaissent déjà des sucres du lait maternel qui favorisent le développement de certaines bactéries. Mais d'autres sucres restent attachés à des protéines. Or, pour pouvoir en profiter, une bactérie doit d'abord réussir à les détacher. C'est précisément ce que vient d'expliquer une étude publiée le 2 novembre 2026.

Une maman allaite son bébé.

Helena Jankovičová Kováčová · Pexels

Une équipe menée par l'université de Birmingham a étudié une bactérie appelée Bifidobacterium bifidum. Elle fait partie des bactéries que l'on peut trouver dans l'intestin des nourrissons. Certaines de ses souches possèdent une enzyme, nommée PNGaseA, capable de séparer des sucres des fragments de protéines auxquels ils sont liés.

Une enzyme est une molécule qui aide à réaliser une transformation chimique. Celle-ci a une particularité : elle travaille bien mieux lorsque la protéine cible a déjà été coupée en petits morceaux. C'est une situation qui peut se produire pendant la digestion, quand les aliments sont progressivement décomposés.

Pour le vérifier, les scientifiques ont présenté à l'enzyme des protéines entières, des protéines modifiées et de petits fragments. Ils ont ensuite mesuré les sucres libérés. Résultat : les petits fragments étaient nettement plus faciles à exploiter pour l'enzyme, et donc plus faciles à exploiter pour la bactérie.

Ceci aide à comprendre comment certaines bactéries peuvent trouver leur nourriture dans l'intestin du bébé. Autre point intéressant : ces sucres attachés à des fragments de protéines se trouvent dans le lait maternel, mais pas dans les préparations infantiles décrites par les chercheurs.

Les chercheurs espèrent maintenant mieux connaître ces substances pour améliorer les préparations infantiles à l'avenir. Il faudra notamment déterminer comment ces sucres sont utilisés dans un véritable intestin, puis vérifier si leur ajout apporte un bénéfice mesurable au bébé. L'étude actuelle ne permet pas encore de répondre à cette question.