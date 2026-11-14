🍼 O leite materno também alimenta bactérias

Quando um bebê bebe leite, ele não alimenta apenas o próprio corpo. Parte das substâncias presentes nesse leite também pode servir de alimento para as bactérias do intestino. Várias delas participam da formação das "bactérias boas": a microbiota intestinal.

Os pesquisadores já conhecem açúcares do leite materno que favorecem o desenvolvimento de certas bactérias. Mas outros açúcares permanecem ligados a proteínas. Ora, para poder aproveitá-los, uma bactéria precisa primeiro conseguir separá-los. Foi exatamente isso que um estudo publicado em 2 de novembro de 2026 acaba de explicar.

Uma mãe amamenta seu bebê.

Helena Jankovičová Kováčová · Pexels

Uma equipe liderada pela Universidade de Birmingham estudou uma bactéria chamada Bifidobacterium bifidum. Ela faz parte das bactérias que podem ser encontradas no intestino dos bebês. Algumas de suas cepas possuem uma enzima, chamada PNGaseA, capaz de separar açúcares dos fragmentos de proteínas aos quais estão ligados.

Uma enzima é uma molécula que ajuda a realizar uma transformação química. Esta tem uma particularidade: ela funciona muito melhor quando a proteína-alvo já foi cortada em pequenos pedaços. Isso pode acontecer durante a digestão, quando os alimentos são progressivamente decompostos.

Para verificar isso, os cientistas apresentaram à enzima proteínas inteiras, proteínas modificadas e pequenos fragmentos. Em seguida, mediram os açúcares liberados. Resultado: os pequenos fragmentos eram nitidamente mais fáceis de aproveitar para a enzima e, portanto, mais fáceis de aproveitar para a bactéria.

Isso ajuda a entender como certas bactérias podem encontrar seu alimento no intestino do bebê. Outro ponto interessante: esses açúcares ligados a fragmentos de proteínas estão presentes no leite materno, mas não nas fórmulas infantis descritas pelos pesquisadores.

Os pesquisadores agora esperam conhecer melhor essas substâncias para melhorar as fórmulas infantis no futuro. Será especialmente necessário determinar como esses açúcares são utilizados em um intestino real e, em seguida, verificar se sua adição traz um benefício mensurável ao bebê. O estudo atual ainda não permite responder a essa pergunta.