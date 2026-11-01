🦴 Was ist dieses Loch im Knochen eines Neandertalers?

Ein nahezu perfekt rundes Loch in einem 75.000 Jahre alten Knochen könnte von den letzten Augenblicken eines Neandertalers erzählen.

Die Entdeckung stammt aus der Shanidar-Höhle im irakischen Kurdistan. Dieser Ort ist für seine prähistorischen menschlichen Überreste bekannt, die im Laufe der Ausgrabungen in demselben Gebiet gefunden wurden. Die Forschenden identifizierten dort ein neues Individuum, das sie Shanidar A nannten und dessen Skelett teilweise unter mehreren Metern Sediment erhalten war.

Fotografien des Schulterblatts und der Rippen, die Shanidar A zugeschrieben werden; das Schulterblatt weist eine Perforation auf.

Quelle: Pomeroy et al., Scientific Reports (2026), Abbildung 5, CC BY 4.0.

Es war sein linkes Schulterblatt, das Aufmerksamkeit erregte. Dieser flache Knochen hinter der Schulter weist eine etwa 15 Millimeter große kreisförmige Perforation auf. Kleine Frakturen gehen von dem Loch aus, als hätte ein Gegenstand den Knochen durchstoßen. Nach Ansicht der Forschenden wurde diese Verletzung etwa zum Zeitpunkt des Todes zugefügt.

Die Form des Lochs liefert einen Hinweis auf den Gegenstand, der es verursacht haben könnte. Eine Steinspitze hinterlässt gewöhnlich eine kantigere Kerbe. Hier ähnelt die Perforation eher derjenigen, die ein Holzspeer mit einem abgerundeten und zugespitzten Ende verursachen könnte. Der Speer selbst wurde nicht gefunden.

Wenn diese Erklärung zutrifft, wäre die Waffe von vorne in den Körper eingedrungen und hätte lebenswichtige Organe erreichen können. Die Studie deutet daher auf eine tödliche Verletzung hin. Sie erlaubt jedoch keine Aussage darüber, was tatsächlich geschehen ist: Sowohl ein Unfall während der Jagd als auch eine Gewalttat bleiben möglich.

Das Skelett erzählt auch von einem deutlich früheren Ereignis. Mehrere Vorderzähne weisen Spuren eines schweren Gesichtstraumas auf. Ihre späteren Veränderungen zeigen jedoch, dass Shanidar A diese Verletzung lange überlebte, zumindest lange genug, um seine Zähne trotz ihrer Schäden weiter zu benutzen.

Eine solche Verletzung dürfte die Nahrungsaufnahme erheblich erschwert haben. Die Forschenden vermuten daher, dass dieses Individuum von seinen Angehörigen beim Essen oder bei der Genesung unterstützt worden sein könnte. Das ist eine Möglichkeit und kein direkter Beleg für organisierte Pflege. Dennoch erinnert sie daran, dass Neandertaler in sozialen Gruppen lebten.

Shanidar A lag in der Nähe der Überreste von vier weiteren Neandertalern. Ihre Ansammlung könnte darauf hindeuten, dass die Körper zu verschiedenen Zeiten absichtlich in diesem Teil der Höhle abgelegt wurden. Später bewegte Wasser einige Knochen, was die Rekonstruktion der Szene erschwert.

Obwohl diese Überreste nicht mit Sicherheit erzählen können, wie Shanidar A starb, vereinen sie dennoch drei seltene Hinweise in einer Geschichte: eine überwundene alte Verletzung, ein möglicher tödlicher Speertreffer und ein Körper, der unter anderen gefunden wurde. All diese Elemente werfen ein Licht auf das Leben, die Gefahren und die sozialen Beziehungen unserer prähistorischen nahen Verwandten.