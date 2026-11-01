🦴 O que é esse buraco no osso de um neandertal?

Um buraco quase perfeitamente redondo em um osso de 75 mil anos poderia contar os últimos instantes de um neandertal.

A descoberta vem da caverna de Shanidar, no Curdistão iraquiano. O local é conhecido por seus restos humanos pré-históricos, encontrados na mesma área ao longo das escavações. Os pesquisadores identificaram ali um novo indivíduo, chamado Shanidar A, cuja parte do esqueleto estava preservada sob vários metros de sedimentos.

Fotografias da escápula e das costelas atribuídas a Shanidar A, cuja escápula apresenta uma perfuração.

Fonte: Pomeroy et al., Scientific Reports (2026), figura 5, CC BY 4.0.

Foi a escápula esquerda que chamou a atenção. Esse osso plano, localizado atrás do ombro, apresenta uma perfuração circular de cerca de 15 milímetros. Pequenas fraturas partem do buraco, como se um objeto tivesse atravessado o osso. Para os pesquisadores, esse ferimento teria sido causado por volta do momento da morte.

O formato do buraco dá uma pista sobre o objeto que o teria provocado. Uma ponta de pedra geralmente deixa uma incisão mais angular. Aqui, a perfuração corresponde mais àquela que poderia ser produzida por uma lança de madeira, com uma extremidade arredondada e pontiaguda. A própria lança não foi encontrada.

Se essa explicação estiver correta, a arma teria vindo pela frente do corpo e poderia ter atingido órgãos vitais. O estudo sugere, portanto, um ferimento mortal. Mas não permite saber o que realmente aconteceu: tanto um acidente durante uma caçada quanto um ato de violência continuam sendo possíveis.

O esqueleto também conta um episódio muito mais antigo. Vários dentes da frente apresentam sinais de um grave trauma no rosto. No entanto, suas alterações posteriores mostram que Shanidar A sobreviveu por muito tempo a esse ferimento, tempo suficiente para continuar usando os dentes apesar dos danos.

Um ferimento desse tipo provavelmente dificultava a alimentação. Os pesquisadores acreditam, portanto, que esse indivíduo pode ter recebido ajuda de seus parentes para se alimentar ou se recuperar. É uma possibilidade, e não uma prova direta de cuidados organizados. Ainda assim, ela lembra que os neandertais viviam em grupos sociais.

Shanidar A estava próximo dos restos de outros quatro neandertais. A concentração deles poderia indicar que os corpos foram depositados voluntariamente nessa parte da caverna, em diferentes períodos. As águas posteriormente deslocaram alguns ossos, o que torna mais difícil reconstituir a cena.

Embora esses vestígios não permitam contar com certeza como Shanidar A morreu, eles reúnem três indícios raros em uma mesma história: um ferimento antigo superado, um possível golpe fatal de lança e um corpo encontrado entre outros. São elementos que ajudam a esclarecer a vida, os perigos e as relações sociais de nossos parentes pré-históricos próximos.