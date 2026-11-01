🦴 O que é esse buraco no osso de um neandertal?

Um buraco quase perfeitamente redondo em um osso de 75 mil anos poderia contar os últimos instantes de um neandertal.
A descoberta vem da caverna de Shanidar, no Curdistão iraquiano. O local é conhecido por seus restos humanos pré-históricos, encontrados na mesma área ao longo das escavações. Os pesquisadores identificaram ali um novo indivíduo, chamado Shanidar A, cuja parte do esqueleto estava preservada sob vários metros de sedimentos.
Foi a escápula esquerda que chamou a atenção. Esse osso plano, localizado atrás do ombro, apresenta uma perfuração circular de cerca de 15 milímetros. Pequenas fraturas partem do buraco, como se um objeto tivesse atravessado o osso. Para os pesquisadores, esse ferimento teria sido causado por volta do momento da morte.
O formato do buraco dá uma pista sobre o objeto que o teria provocado. Uma ponta de pedra geralmente deixa uma incisão mais angular. Aqui, a perfuração corresponde mais àquela que poderia ser produzida por uma lança de madeira, com uma extremidade arredondada e pontiaguda. A própria lança não foi encontrada.
Se essa explicação estiver correta, a arma teria vindo pela frente do corpo e poderia ter atingido órgãos vitais. O estudo sugere, portanto, um ferimento mortal. Mas não permite saber o que realmente aconteceu: tanto um acidente durante uma caçada quanto um ato de violência continuam sendo possíveis.
O esqueleto também conta um episódio muito mais antigo. Vários dentes da frente apresentam sinais de um grave trauma no rosto. No entanto, suas alterações posteriores mostram que Shanidar A sobreviveu por muito tempo a esse ferimento, tempo suficiente para continuar usando os dentes apesar dos danos.
Um ferimento desse tipo provavelmente dificultava a alimentação. Os pesquisadores acreditam, portanto, que esse indivíduo pode ter recebido ajuda de seus parentes para se alimentar ou se recuperar. É uma possibilidade, e não uma prova direta de cuidados organizados. Ainda assim, ela lembra que os neandertais viviam em grupos sociais.
Shanidar A estava próximo dos restos de outros quatro neandertais. A concentração deles poderia indicar que os corpos foram depositados voluntariamente nessa parte da caverna, em diferentes períodos. As águas posteriormente deslocaram alguns ossos, o que torna mais difícil reconstituir a cena.
Embora esses vestígios não permitam contar com certeza como Shanidar A morreu, eles reúnem três indícios raros em uma mesma história: um ferimento antigo superado, um possível golpe fatal de lança e um corpo encontrado entre outros. São elementos que ajudam a esclarecer a vida, os perigos e as relações sociais de nossos parentes pré-históricos próximos.