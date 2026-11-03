🐋 Achtzehn Jahre des Zuhörens zeigen, wo ein sehr scheuer Wal lebt

Achtzehn Jahre lang haben Unterwassermikrofone einen Wal aufgezeichnet, den Forschende nur sehr schwer zu Gesicht bekommen.

Der Omurawal gehört weiterhin zu den am wenigsten bekannten Großwalen. Er ist scheu, lebt in warmen Meeren und folgt nicht unbedingt den langen Wanderungen mancher anderer Wale. Im Nordwesten Australiens sind seine Sichtungen an der Oberfläche so selten, dass sich nur schwer feststellen lässt, wo er genau lebt.

Ein Omurawal (Balaenoptera omurai), fotografiert vor der Nordwestküste Madagaskars. Diese Art ist auf dem Meer schwer zu verfolgen, weshalb ihre Unterwasserlaute von besonderem Interesse sind.

Foto: Salvatore Cerchio und Mitarbeitende, Royal Society Open Science (2015), CC BY 4.0.

Zum Glück singt dieser Wal. Seine tiefen Laute breiten sich weit im Wasser aus und können von Geräten aufgezeichnet werden, die auf dem Meeresboden aufgestellt sind. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Curtin University werteten daher alte Tonarchive aus, die zwischen 2005 und 2023 aufgenommen worden waren, teilweise für andere Forschungsprojekte.

Die Aufnahmen stammten von 35 Standorten vor der australischen Küste. Das Team suchte nach den charakteristischen Rufen der Art und verglich sie mit den Bedingungen im Meer: Wassertemperatur, Winden, Wassertiefe und dem wahrscheinlichen Vorkommen von Nahrung.

Die Gesänge wurden das ganze Jahr über entdeckt. Ihre Häufigkeit variierte jedoch je nach Jahreszeit und Ort. In warmen Gewässern und in Gebieten, in denen Strömungen Nährstoffe aus der Tiefe nach oben transportieren, wurden sie häufiger aufgezeichnet.

Diese Aufwärtsbewegungen fördern das Wachstum von Plankton, das kleinen Meerestieren als Nahrung dient. Dort könnte der Wal seine Beute leichter finden. Die Forschenden beobachteten außerdem während des australischen Sommers mehr Rufe, während sich die Nachweise im Winter nach Norden verlagerten.

Im Gegensatz zu Walen, die Tausende Kilometer zwischen ihren Nahrungs- und Fortpflanzungsgebieten zurücklegen, scheint der Omurawal das ganze Jahr über in tropischen Meeren bleiben zu können. Er könnte sich regelmäßig in Regionen ernähren, in denen das Nahrungsangebot relativ vorhersehbar bleibt.

Eine wichtige Einschränkung bleibt: Aus einem Gesang lässt sich nicht ableiten, wie viele Wale anwesend sind. Ein stiller Wal kann in der Nähe vorbeiziehen, ohne entdeckt zu werden. Die Mikrofone geben daher vor allem Aufschluss darüber, wo und wann die Art Laute von sich gibt, nicht über ihre gesamte Population.

Diese neuen Erkenntnisse könnten dabei helfen, eine Art zu schützen, über die noch immer wichtige Daten fehlen.