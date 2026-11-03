🐋 Dezoito anos de escuta revelam onde vive uma baleia muito discreta

Durante dezoito anos, microfones subaquáticos registraram uma baleia que os pesquisadores têm muita dificuldade para avistar.

A baleia-de-Omura continua sendo um dos grandes cetáceos menos conhecidos. É discreta, vive em mares quentes e não necessariamente segue as longas migrações de algumas outras baleias. No noroeste da Austrália, suas aparições na superfície são tão raras que é difícil saber exatamente onde ela vive.

Uma baleia-de-Omura (Balaenoptera omurai) fotografada ao largo do noroeste de Madagascar. É difícil acompanhar essa espécie no mar, daí o interesse por seus cantos subaquáticos.

Foto: Salvatore Cerchio e colaboradores, Royal Society Open Science (2015), CC BY 4.0.

Felizmente, essa baleia canta. Seus sons graves se propagam para longe na água e podem ser registrados por aparelhos instalados no fundo do mar. Cientistas da Universidade Curtin então revisitaram antigos arquivos sonoros coletados entre 2005 e 2023, às vezes para outras pesquisas.

Essas gravações vinham de 35 locais ao largo da Austrália. A equipe procurou os chamados característicos da espécie e os comparou com as condições do oceano: temperatura da água, ventos, profundidade e provável presença de alimento.

Os cantos foram detectados durante todo o ano. Sua frequência, porém, variava conforme as estações e os locais. Eles eram mais frequentes em águas quentes e em áreas onde as correntes fazem nutrientes subirem das profundezas.

Essas ressurgências favorecem o desenvolvimento do plâncton, que alimenta pequenos animais marinhos. É ali que a baleia poderia encontrar suas presas com mais facilidade. Os pesquisadores também observaram mais chamados durante o verão austral, com um deslocamento das detecções para o norte durante o inverno.

Ao contrário das baleias que percorrem milhares de quilômetros entre suas áreas de alimentação e reprodução, a baleia-de-Omura parece poder permanecer nos mares tropicais durante todo o ano. Ela poderia se alimentar regularmente em regiões onde a disponibilidade de alimento permanece relativamente previsível.

Ainda há uma limitação importante: um canto não permite contar as baleias presentes. Uma baleia silenciosa pode passar por perto sem ser detectada. Portanto, os microfones informam principalmente os locais e momentos em que a espécie vocaliza, não o conjunto de sua população.

Essas novas informações podem ajudar a proteger uma espécie sobre a qual ainda faltam dados.