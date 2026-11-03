🐋 Dieciocho años de escucha revelan dónde vive una ballena muy discreta

Durante dieciocho años, unos micrófonos submarinos registraron a una ballena que los investigadores tienen muchas dificultades para avistar.

La ballena de Omura sigue siendo uno de los grandes cetáceos menos conocidos. Es discreta, vive en mares cálidos y no necesariamente realiza las largas migraciones de otras ballenas. En el noroeste de Australia, sus apariciones en la superficie son tan poco frecuentes que resulta difícil saber con precisión dónde vive.

Una ballena de Omura (Balaenoptera omurai) fotografiada frente a la costa del noroeste de Madagascar. Esta especie es difícil de seguir en el mar, de ahí el interés de sus cantos submarinos.

Foto: Salvatore Cerchio y colaboradores, Royal Society Open Science (2015), CC BY 4.0.

Por suerte, esta ballena canta. Sus sonidos graves se propagan a grandes distancias bajo el agua y pueden ser registrados por dispositivos instalados en el lecho marino. Por ello, científicos de la Universidad Curtin revisaron antiguos archivos sonoros recopilados entre 2005 y 2023, en ocasiones para otras investigaciones.

Estas grabaciones procedían de 35 lugares frente a las costas de Australia. El equipo buscó las vocalizaciones características de la especie y las comparó con las condiciones del océano: la temperatura del agua, los vientos, la profundidad y la probable presencia de alimento.

Los cantos se detectaron durante todo el año. Sin embargo, su frecuencia variaba según las estaciones y los lugares. Eran más habituales en aguas cálidas y en zonas donde las corrientes hacen ascender nutrientes desde las profundidades.

Estas surgencias favorecen el desarrollo del plancton, que alimenta a pequeños animales marinos. Es allí donde la ballena podría encontrar más fácilmente a sus presas. Los investigadores también observaron más vocalizaciones durante el verano austral, con un desplazamiento de las detecciones hacia el norte durante el invierno.

A diferencia de las ballenas que recorren miles de kilómetros entre sus zonas de alimentación y reproducción, la ballena de Omura parece poder permanecer en los mares tropicales durante todo el año. Podría alimentarse regularmente en regiones donde la disponibilidad de comida se mantiene relativamente predecible.

Sigue existiendo una limitación importante: un canto no permite contar las ballenas presentes. Una ballena silenciosa puede pasar cerca sin ser detectada. Por tanto, los micrófonos informan sobre todo de los lugares y momentos en que la especie vocaliza, no sobre el conjunto de su población.

Esta nueva información podría ayudar a proteger una especie sobre la que todavía faltan datos.