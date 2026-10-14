🪐 Dieser Planet könnte aus den Überresten seines toten Sterns entstanden sein

Ein Planet könnte um seinen Stern entstanden sein, nachdem dieser bereits die letzten Phasen seines Lebens durchlaufen hatte.

Das System befindet sich um HS 0209+0832, einen weißen Zwerg. Dieser Sterntyp entspricht dem sehr dichten und inaktiven Kern, der von einem Stern zurückbleibt, nachdem er seine äußeren Schichten abgestoßen hat. Der Weiße Zwerg ist noch sehr heiß, mit einer Oberflächentemperatur von etwa 35.500 °C, und soll erst vor 5 Millionen Jahren freigelegt worden sein.

Künstlerische Darstellung des Systems HS 0209+0832. Ein Planetenkandidat der zweiten Generation umkreist einen weißen Zwerg und verliert einen Teil seiner Atmosphäre an den Stern.

Bildnachweis: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI).

Die Geschichte beginnt mit Beobachtungen, die das Weltraumteleskop Hubble im Jahr 1999 durchgeführt hat. Sein Spektrum, das Licht anhand seiner Wellenlängen aufschlüsselt, offenbarte zahlreiche Elemente in der Atmosphäre des weißen Zwergs. Rund hundert Spektrallinien blieben damals ohne zufriedenstellende Identifizierung.

Mehr als fünfundzwanzig Jahre später haben Forschende diese Daten mit besseren Informationen über die Signaturen chemischer Elemente erneut analysiert. Dabei identifizierten sie unter anderem Kupfer und Niob. Der Stern weist außerdem viel Zink, aber nur geringe Mengen bestimmter in Gesteinen verbreiteter Elemente auf, insbesondere Silizium und Eisen.

Diese Zusammensetzung ähnelt nicht dem Staub, der gewöhnlich um weiße Zwerge nachgewiesen wird. Sie entspricht eher dem, was der Stern in seinen letzten Lebensphasen produziert. Die Forschenden schlagen daher eine erstaunliche Erklärung vor: Ein neuer Planet könnte sich aus dem Staub und Gas gebildet haben, die der sterbende Stern ausgestoßen hat.

Künstlerische Darstellung der Entwicklung eines sonnenähnlichen Sterns zu einem weißen Zwerg mit einer ihn umgebenden Scheibe und anschließend zur Entstehung eines Planeten der zweiten Generation.

Bildnachweis: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI).

Ein solcher Planet wird als Planet der zweiten Generation bezeichnet. Im Gegensatz zur Erde, die gleichzeitig mit der Sonne entstand, wäre er nach der Umwandlung seines Sterns in einen Roten Riesen und anschließend in einen weißen Zwerg entstanden. Die Forschenden sprechen jedoch von einem Planetenkandidaten: Das Objekt wurde nicht direkt fotografiert.

Die Beobachtungen liefern einen weiteren Hinweis. Daten des Weltraumteleskops TESS zeigen alle 4,399 Tage eine regelmäßige Helligkeitsschwankung. Sie könnte dem Tag-Nacht-Zyklus eines Planeten entsprechen, der dem Stern sehr nahe ist, oder dem Durchgang einer Materiespur, die von einem gerade verdampfenden Objekt stammt.

Der weiße Zwerg ist tatsächlich heiß genug, um dem Planetenkandidaten allmählich Gas zu entreißen. Ein Teil dieser Atmosphäre würde entweichen, Materie um den Stern bilden und anschließend auf seine Oberfläche zurückfallen.

Diese Entdeckung liefert eine Methode, um nach weiteren vergleichbaren Systemen zu suchen. Die Forschenden schlagen vor, in den ultravioletten Spektren heißer weißer Zwerge nach übermäßigen Mengen an Kohlenstoff und Elementen zu suchen, die am Ende des Sternlebens entstehen. Neue Beispiele werden es ermöglichen zu überprüfen, wie häufig auf diese Weise Planeten der zweiten Generation entstehen können.