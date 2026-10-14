🪐 Este planeta habría nacido de los restos de su estrella muerta

Un planeta podría haber nacido alrededor de su estrella después de que esta ya hubiera atravesado las últimas etapas de su vida.

El sistema se encuentra alrededor de HS 0209+0832, una enana blanca. Este tipo de astro corresponde al núcleo muy denso e inactivo que deja una estrella después de expulsar sus capas externas. Esta todavía está muy caliente, con una temperatura superficial de unos 35 500 °C, y habría quedado expuesta hace apenas 5 millones de años.

Recreación artística del sistema HS 0209+0832. Un planeta candidato de segunda generación orbita una enana blanca y pierde parte de su atmósfera hacia la estrella.

Crédito: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI).

La historia comienza con observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble en 1999. Su espectro, que descompone la luz según sus longitudes de onda, revelaba numerosos elementos en la atmósfera de la enana blanca. En aquel momento, alrededor de un centenar de líneas seguían sin una identificación satisfactoria.

Más de veinticinco años después, unos investigadores volvieron a analizar estos datos con mejor información sobre la firma de los elementos químicos. En particular, identificaron cobre y niobio. La estrella también presenta mucho zinc, pero poco de ciertos elementos comunes en las rocas, especialmente silicio y hierro.

Esta composición no se parece al polvo que suele detectarse alrededor de las enanas blancas. Se asemeja más a lo que produce la estrella en sus últimas fases de vida. Por ello, los investigadores proponen una explicación sorprendente: un nuevo planeta podría haberse formado a partir del polvo y el gas expulsados por la estrella moribunda.

Recreación artística que muestra la evolución de una estrella similar al Sol hasta convertirse en una enana blanca rodeada por un disco y, posteriormente, la formación de un planeta de segunda generación.

Crédito: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI).

Un planeta así se denomina de segunda generación. A diferencia de la Tierra, formada al mismo tiempo que el Sol, habría aparecido después de que su estrella se transformara en una gigante y luego en una enana blanca. Sin embargo, los investigadores hablan de un planeta candidato: el objeto no ha sido fotografiado directamente.

Las observaciones aportan otro indicio. Los datos del telescopio espacial TESS revelan una variación regular de la luminosidad cada 4,399 días. Podría corresponder al ciclo día-noche de un planeta muy cercano a la estrella o al paso de una estela de materia procedente de un objeto que se está evaporando.

La enana blanca es, en efecto, lo bastante caliente como para arrancar gas progresivamente a este planeta candidato. Parte de esta atmósfera escaparía, formaría materia alrededor de la estrella y luego volvería a caer sobre su superficie.

Este descubrimiento proporciona un método para buscar otros sistemas comparables. Los investigadores proponen rastrear, en los espectros ultravioleta de enanas blancas calientes, excesos de carbono y de elementos producidos al final de la vida estelar. Nuevos ejemplos permitirán comprobar con qué frecuencia pueden nacer así planetas de segunda generación.