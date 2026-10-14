🪐 Este planeta teria nascido dos restos de sua estrela morta

Um planeta pode ter nascido ao redor de sua estrela depois que ela já havia atravessado as últimas etapas de sua vida.

O sistema se encontra ao redor de HS 0209+0832, uma anã branca. Esse tipo de astro corresponde ao núcleo muito denso e inativo deixado por uma estrela após a expulsão de suas camadas externas. Ela ainda é muito quente, com uma temperatura superficial de aproximadamente 35.500 °C, e teria ficado exposta há apenas 5 milhões de anos.

Visão artística do sistema HS 0209+0832. Um planeta candidato de segunda geração orbita uma anã branca e perde parte de sua atmosfera em direção à estrela.

Crédito: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI).

A história começa com observações realizadas pelo telescópio espacial Hubble em 1999. Seu espectro, que decompõe a luz de acordo com seus comprimentos de onda, revelava muitos elementos na atmosfera da anã branca. Cerca de uma centena de linhas espectrais ainda não tinha uma identificação satisfatória.

Mais de vinte e cinco anos depois, pesquisadores reanalisaram esses dados com informações melhores sobre a assinatura dos elementos químicos. Eles identificaram, entre outros, cobre e nióbio. A estrela também apresenta muito zinco, mas pouco de certos elementos comuns nas rochas, especialmente silício e ferro.

Essa composição não se parece com a poeira normalmente detectada ao redor das anãs brancas. Ela corresponde mais ao que a estrela produz em suas últimas fases de vida. Os pesquisadores propõem, portanto, uma explicação surpreendente: um novo planeta poderia ter se formado a partir da poeira e do gás expelidos pela estrela moribunda.

Visão artística que retrata a evolução de uma estrela semelhante ao Sol até se tornar uma anã branca cercada por um disco e, depois, a formação de um planeta de segunda geração.

Crédito: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI).

Esse planeta é chamado de segunda geração. Ao contrário da Terra, formada ao mesmo tempo que o Sol, ele teria surgido depois da transformação de sua estrela em gigante e, então, em anã branca. Os pesquisadores, contudo, falam em um planeta candidato: o objeto não foi fotografado diretamente.

As observações trazem outra pista. Dados do telescópio espacial TESS revelam uma variação regular de luminosidade a cada 4,399 dias. Ela poderia corresponder ao ciclo dia-noite de um planeta muito próximo da estrela ou à passagem de um rastro de matéria proveniente de um objeto em processo de evaporação.

A anã branca é, de fato, quente o suficiente para retirar progressivamente gás desse planeta candidato. Parte dessa atmosfera escaparia, formaria matéria ao redor da estrela e depois cairia de volta sobre sua superfície.

Essa descoberta fornece um método para procurar outros sistemas comparáveis. Os pesquisadores propõem buscar, nos espectros ultravioleta de anãs brancas quentes, abundâncias excessivas de carbono e de elementos produzidos no fim da vida estelar. Novos exemplos permitirão verificar com que frequência planetas de segunda geração podem nascer dessa forma.