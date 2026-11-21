Nachdem sie einen Pilz gegessen hatten, berichten manche Menschen, Dutzende, manchmal Hunderte winzige Figuren gesehen zu haben, die um sie herumgingen.

Diese Figuren sollen einige Zentimeter groß sein. Den Berichten zufolge laufen sie auf Möbeln, bewegen sich zwischen Gegenständen und scheinen denselben Regeln zu gehorchen wie die reale Welt. Eine Person beschrieb sogar kleine Wesen, die in ihre Suppenschüssel sprangen. Doch niemand sonst kann sie sehen: Es handelt sich um Halluzinationen.

Lanmaoa asiatica ist eine essbare Pilzart, die in Yunnan beliebt ist und lilliputanische Halluzinationen verursacht, wenn sie nicht ausreichend gegart wird. Die Einheimischen nennen ihn Jian shou quing, was « wird in der Hand blau » bedeutet und sich auf seine schnellen Farbveränderungen bei Berührung bezieht.

Bildnachweis: Colin Domanauer/NHMU

Berichte dieser Art gibt es seit Jahrzehnten. Sie wurden insbesondere im Südwesten Chinas und in einer Bergregion der Philippinen gesammelt. Die Einheimischen sprachen von lokal verzehrten Pilzen, aber die Wissenschaftler wussten nicht, ob es sich um dieselbe Art handelte.

Ein Team der Universität von Utah reiste vor Ort, um Exemplare zu sammeln. Beim Vergleich ihrer DNA entdeckte es, dass die Pilze, die mit den chinesischen und philippinischen Berichten in Verbindung standen, tatsächlich derselben Art angehörten: Lanmaoa asiatica. Das stärkt die Annahme, dass ein biologischer Effekt und nicht lediglich eine kulturelle Tradition die Ähnlichkeit der Berichte erklären könnte.

Dieser Pilz wird auf einigen Märkten in Yunnan, China, verkauft. Die Berichte über Halluzinationen betreffen vor allem unzureichend gegarte Zubereitungen. Sein Verzehr kann eine Vergiftung verursachen und sollte selbstverständlich nicht versucht werden, um diese Visionen hervorzurufen.

Die Forscher wollten verstehen, welche Substanz eine so ungewöhnliche Wirkung verursachen könnte. Sie suchten nach bekannten halluzinogenen Verbindungen, insbesondere nach Psilocybin, das in einigen anderen Pilzen vorkommt. In ihren Analysen fanden sie jedoch keines.

Das Rätsel bleibt daher ungelöst. Lanmaoa asiatica könnte ein noch unbekanntes Molekül enthalten, das in der Lage ist, die Art und Weise zu verändern, wie das Gehirn die Bilder erzeugt, die wir zu sehen glauben. Diese Substanz wurde jedoch noch nicht identifiziert, und die Berichte wurden nicht in kontrollierten Experimenten reproduziert.

Die Wissenschaftler versuchen nun, die verantwortlichen Moleküle zu isolieren. Das Verständnis dieses Effekts könnte ihnen auch dabei helfen, ähnliche Halluzinationen zu untersuchen, die bei bestimmten Krankheiten beobachtet werden. Vorerst wirft dieser Pilz vor allem eine Frage auf: Warum berichten Menschen, die Tausende Kilometer voneinander entfernt leben, von so ähnlichen kleinen Wesen?