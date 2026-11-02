📡 Qual é esse incompreensível sinal de rádio que evolui em nossa galáxia?

Há mais de vinte anos, uma fonte desconhecida de nossa galáxia emite um sinal de rádio que evolui sem seguir o comportamento habitual dos objetos conhecidos.

Seu nome, VT J1906+0849, não é fácil de memorizar. Mas sua história é surpreendente. Os astrônomos a detectaram em observações realizadas em 2017 e depois encontraram seus rastros ao consultar os arquivos. Em 1996, nada aparecia naquela região do céu. A partir de 2005, uma fonte de rádio já era detectável.

Representação de nossa galáxia, a Via Láctea

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) · Domínio público

Ao longo dos anos, sua intensidade aumentou até atingir um pico por volta de 2014. Depois, diminuiu durante vários anos. Os pesquisadores pensavam estar testemunhando a extinção gradual do fenômeno, antes que uma nova surpresa surgisse: no fim de 2025, o sinal voltou a ganhar intensidade.

O objeto parece estar localizado em uma região distante da Via Láctea, a pelo menos 49 mil anos-luz de nós. Não é possível distingui-lo como uma estrela comum na luz visível. São os radiotelescópios que captam sua radiação, invisível aos nossos olhos.

Os astrônomos também medem as diferentes frequências das ondas de rádio, assim como distinguimos as notas graves e agudas de um som. No entanto, a frequência na qual o sinal é mais forte muda de maneira incomum: ela diminuiu antes de voltar a subir claramente.

Da esquerda para a direita: VT J1906+0849 na época de referência e depois na época da descoberta. Todas as imagens compartilham a mesma escala de fluxo.

Uma explosão poderia produzir uma radiação desse tipo, mas normalmente deveria projetar matéria que se afastaria e se espalharia pelo espaço. Aqui, as observações mais detalhadas não mostram nenhuma explosão, apesar das mudanças no sinal ao longo de vários anos. Portanto, a explicação por uma simples nuvem em expansão é insuficiente.

Os pesquisadores consideram que um objeto muito denso, como um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, possa atrair matéria ao seu redor. Ele poderia então emitir jatos de partículas muito rápidos. Se esses jatos permanecerem confinados em um gás denso, isso talvez explique por que a fonte não se parece com uma explosão.

Mas esse cenário não foi confirmado. O objeto também apresenta propriedades incomuns nos raios X e na luz infravermelha. Nenhum sistema conhecido reproduz ainda o conjunto completo das observações, e os pesquisadores continuam sem saber o que realmente alimenta o fenômeno.

Novas medições de rádio permitirão acompanhar sua próxima mudança de intensidade. Desta vez, os astrônomos sabem precisamente onde observar. Seu objetivo é compreender o que pode manter um sinal tão poderoso e variável durante várias décadas, no próprio interior de nossa galáxia.