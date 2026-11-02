📡 ¿Cuál es esta incomprensible señal de radio que evoluciona en nuestra galaxia?

Durante más de veinte años, una fuente desconocida de nuestra galaxia emite una señal de radio que evoluciona sin seguir el comportamiento habitual de los objetos conocidos.

Su nombre, VT J1906+0849, no es fácil de recordar. Pero su historia es sorprendente. Los astrónomos la detectaron en observaciones realizadas en 2017 y luego encontraron su rastro al revisar los archivos. En 1996, no aparecía nada en esa región del cielo. Desde 2005, podía detectarse una fuente de radio.

Representación de nuestra galaxia, la Vía Láctea

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) · Dominio público

A lo largo de los años, su intensidad aumentó hasta alcanzar un máximo alrededor de 2014. Después disminuyó durante varios años. Los investigadores pensaban estar asistiendo a la extinción progresiva del fenómeno, antes de que llegara una nueva sorpresa: a finales de 2025, la señal volvió a ganar intensidad.

El objeto parece encontrarse en una región lejana de la Vía Láctea, a al menos 49 000 años luz de nosotros. No se distingue como una estrella ordinaria en la luz visible. Son los radiotelescopios los que captan su radiación, invisible para nuestros ojos.

Los astrónomos también miden las distintas frecuencias de las ondas de radio, como se distinguen las notas graves y agudas de un sonido. Sin embargo, la frecuencia en la que la señal es más intensa cambia de forma inusual: primero descendió y luego volvió a subir claramente.

De izquierda a derecha: VT J1906+0849 en la época de referencia y luego en la época de su descubrimiento. Todas las imágenes comparten la misma escala de flujo.

Una explosión podría producir una radiación así, pero normalmente debería proyectar materia que se aleja y se dispersa por el espacio. Aquí, las observaciones más detalladas no muestran ninguna explosión, a pesar de los cambios de la señal durante varios años. Por tanto, la explicación basada en una simple nube en expansión es insuficiente.

Los investigadores plantean que un objeto muy denso, como un agujero negro o una estrella de neutrones, podría atraer materia a su alrededor. Entonces podría emitir chorros de partículas extremadamente rápidos. Si estos chorros permanecieran encerrados en gas denso, eso explicaría quizá por qué la fuente no se parece a una explosión.

Pero este escenario no está confirmado. El objeto también presenta propiedades inusuales en los rayos X y en la luz infrarroja. Ningún sistema conocido reproduce todavía el conjunto de observaciones, y los investigadores siguen sin saber qué alimenta realmente el fenómeno.

Nuevas mediciones de radio permitirán seguir su próximo cambio de intensidad. Esta vez, los astrónomos saben exactamente dónde mirar. Su objetivo es comprender qué puede mantener una señal tan potente y cambiante durante varias décadas, en el corazón mismo de nuestra galaxia.