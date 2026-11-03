🚀 Este avión, enganchado bajo otro, llegará al espacio en 2027

Un nuevo avión espacial acaba de atravesar Estados Unidos sin utilizar su propio motor.

El 28 de octubre, Virgin Galactic presentó Apeiron, el primer aparato de su nueva gama Delta. Después se dirigió a su base de Nuevo México, enganchado bajo un gran avión llamado Eve.

El avión espacial Apeiron, fijado entre los dos fuselajes del avión portador Eve de Virgin Galactic, en vuelo el 28 de octubre de 2026.

Crédito: Virgin Galactic, fotografía de Cordwell.

Esta forma de viajar también anuncia sus próximas misiones. Eve llevará a Apeiron a unos 13 700 m de altitud antes de liberarlo. Entonces se encenderá su motor de cohete para propulsarlo mucho más alto. A bordo, seis viajeros y dos pilotos podrán, si todo sale según lo previsto, llegar a los límites del espacio.

A diferencia de un satélite, Apeiron seguirá una trayectoria que asciende muy alto y luego desciende: un vuelo suborbital. Sus pasajeros podrán ver la curvatura de nuestro planeta y flotar durante unos minutos sin sentir su peso. Después, el aparato volverá a aterrizar en una pista, como un avión.

Por ahora, este viaje sigue siendo una promesa. Apeiron todavía no ha llevado a ningún cliente al espacio. En Spaceport America, los ingenieros deben terminar las comprobaciones de los programas informáticos y de los instrumentos de a bordo. Las próximas pruebas servirán para observar cómo se comporta el aparato una vez separado de su avión portador.

El avión espacial Apeiron de Virgin Galactic, en tierra al anochecer.

Crédito: Virgin Galactic.

Virgin Galactic busca reanudar sus vuelos comerciales, suspendidos en junio de 2024. Su antiguo avión espacial, Unity, había realizado siete misiones comerciales antes de ser retirado del servicio. Apeiron deberá poder acoger a seis clientes, frente a los cuatro de antes. Esta diferencia podría permitir a la empresa transportar a más viajeros sin aumentar en la misma medida el número de despegues.

Otro cambio anunciado: cada nuevo aparato sería capaz de volar dos veces por semana y realizar más de 500 misiones a lo largo de su carrera. Sin embargo, estas prestaciones aún deben confirmarse en la práctica. Ya se está construyendo un segundo ejemplar, con el objetivo de disponer finalmente de dos aviones espaciales.

Los primeros vuelos comerciales de Apeiron están previstos ahora para comienzos del segundo trimestre de 2027. El segundo aparato podría entrar en servicio rápidamente.

Antes de transportar viajeros y obtener su certificación, Apeiron deberá realizar especialmente descensos en planeo y después vuelos con su motor de cohete. Cada una de estas etapas permitirá comprobar su comportamiento en condiciones reales. Determinarán si el regreso de los turistas a bordo de los aparatos de Virgin Galactic puede tener lugar en 2027.