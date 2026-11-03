🚀 Cet avion, accroché sous un autre, atteindra l'espace en 2027

Un nouvel avion spatial vient de traverser les États-Unis sans utiliser son propre moteur.

Le 28 octobre, Virgin Galactic a présenté Apeiron, le premier appareil de sa nouvelle gamme Delta. Il a ensuite rejoint sa base du Nouveau-Mexique, accroché sous un grand avion appelé Eve.

L'avion spatial Apeiron, fixé entre les deux fuselages de l'avion porteur Eve de Virgin Galactic, en vol le 28 octobre 2026.

Crédit : Virgin Galactic, photographie de Cordwell.

Cette façon de voyager annonce aussi ses prochaines missions. Eve doit emporter Apeiron à environ 13 700 m d'altitude avant de le libérer. Son moteur-fusée s'allumera alors pour le propulser bien plus haut. À bord, six voyageurs et deux pilotes pourront, si tout se déroule comme prévu, rejoindre les portes de l'espace.

Contrairement à un satellite, Apeiron suivra un trajet qui monte très haut puis redescend, un vol suborbital. Ses passagers pourront voir la courbure de notre planète et flotter quelques minutes sans ressentir leur poids. L'appareil reviendra ensuite atterrir sur une piste, à la manière d'un avion.

Pour l'instant, ce voyage reste une promesse. Apeiron n'a encore emporté aucun client dans l'espace. À Spaceport America, les ingénieurs doivent terminer les vérifications des programmes informatiques et des instruments de bord. Les prochains essais serviront à observer comment l'appareil se comporte une fois séparé de son avion porteur.

L'avion spatial Apeiron de Virgin Galactic, posé au sol à la tombée du jour.

Crédit : Virgin Galactic.

Virgin Galactic cherche à reprendre ses vols commerciaux, arrêtés en juin 2024. Son ancien avion spatial, Unity, avait réalisé sept missions commerciales avant d'être retiré du service. Apeiron doit pouvoir accueillir six clients, contre quatre auparavant. Cette différence pourrait permettre à l'entreprise de transporter davantage de voyageurs sans multiplier autant les départs.

Autre changement annoncé : chaque nouvel appareil serait capable de voler deux fois par semaine et d'effectuer plus de 500 missions durant sa carrière. Mais ces performances restent à confirmer dans la pratique. Un deuxième exemplaire est déjà en construction, pour disposer à terme de deux avions spatiaux.

Les premiers vols commerciaux d'Apeiron sont maintenant attendus au début du deuxième trimestre 2027. Le second appareil pourrait entrer en service rapidement.

Avant de transporter des voyageurs et d'obtenir sa qualification, Apeiron devra notamment effectuer des descentes en planant, puis des vols avec son moteur-fusée. Chacune de ces étapes permettra de vérifier son comportement en situation réelle. Elles décideront si le retour des touristes à bord des appareils de Virgin Galactic peut bien avoir lieu en 2027.