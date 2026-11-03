🚀 Este avião, preso sob outro, chegará ao espaço em 2027

Uma nova aeronave espacial acaba de atravessar os Estados Unidos sem usar o próprio motor.

Em 28 de outubro, a Virgin Galactic apresentou o Apeiron, o primeiro veículo de sua nova linha Delta. Em seguida, ele chegou à sua base no Novo México, preso sob um grande avião chamado Eve.

A aeronave espacial Apeiron, fixada entre as duas fuselagens do avião transportador Eve, da Virgin Galactic, durante o voo de 28 de outubro de 2026.

Crédito: Virgin Galactic, fotografia de Cordwell.

Essa forma de viajar também anuncia suas próximas missões. O Eve deverá levar o Apeiron a cerca de 13.700 m de altitude antes de liberá-lo. Seu motor-foguete será então acionado para impulsioná-lo muito mais alto. A bordo, seis passageiros e dois pilotos poderão, se tudo ocorrer como previsto, chegar aos limites do espaço.

Ao contrário de um satélite, o Apeiron seguirá uma trajetória que sobe muito alto e depois desce, em um voo suborbital. Seus passageiros poderão ver a curvatura do nosso planeta e flutuar por alguns minutos sem sentir o próprio peso. Em seguida, a aeronave voltará a pousar em uma pista, como um avião.

Por enquanto, essa viagem continua sendo uma promessa. O Apeiron ainda não levou nenhum cliente ao espaço. No Spaceport America, os engenheiros precisam concluir as verificações dos programas de computador e dos instrumentos de bordo. Os próximos testes servirão para observar como a aeronave se comporta depois de se separar do avião transportador.

A aeronave espacial Apeiron, da Virgin Galactic, no solo ao anoitecer.

Crédito: Virgin Galactic.

A Virgin Galactic busca retomar seus voos comerciais, interrompidos em junho de 2024. Sua antiga aeronave espacial, a Unity, havia realizado sete missões comerciais antes de ser retirada de serviço. O Apeiron deverá acomodar seis clientes, contra quatro anteriormente. Essa diferença poderá permitir que a empresa transporte mais passageiros sem aumentar tanto o número de decolagens.

Outra mudança anunciada: cada nova aeronave seria capaz de voar duas vezes por semana e realizar mais de 500 missões ao longo de sua carreira. Mas esses desempenhos ainda precisam ser confirmados na prática. Um segundo exemplar já está em construção, para que a empresa disponha, no futuro, de duas aeronaves espaciais.

Os primeiros voos comerciais do Apeiron são agora esperados para o início do segundo trimestre de 2027. A segunda aeronave poderá entrar em serviço rapidamente.

Antes de transportar passageiros e obter sua certificação, o Apeiron deverá realizar, entre outras etapas, descidas planadas e depois voos com seu motor-foguete. Cada uma dessas fases permitirá verificar seu comportamento em condições reais. Elas determinarão se o retorno dos turistas a bordo das aeronaves da Virgin Galactic poderá realmente ocorrer em 2027.