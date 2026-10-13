⚖️ Diese experimentelle Behandlung führt im Durchschnitt zu 25 % Gewichtsverlust

Ein noch experimentelles Medikament führte bei der höchsten untersuchten Dosis zu einem durchschnittlichen Verlust von einem Viertel des ursprünglichen Körpergewichts.

Retatrutid wird einmal pro Woche durch eine Injektion unter die Haut verabreicht. Es wirkt auf drei Hormonsysteme, die mit Appetit und Stoffwechsel zusammenhängen: GIP, GLP-1 und Glukagon. Andere Adipositasmedikamente zielen bereits auf einen oder zwei dieser Signalwege ab, dieses Molekül kombiniert jedoch alle drei.

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An der Phase-3-Studie nahmen 2.339 Erwachsene mit Adipositas ohne Diabetes teil. Die Teilnehmenden erhielten 80 Wochen lang entweder Retatrutid in einer Dosis von 4, 9 oder 12 mg oder ein Placebo. Weder die Teilnehmenden noch die für die Betreuung zuständigen Teams wussten, welche Behandlung verabreicht wurde.

Nach 80 Wochen betrug der durchschnittliche Gewichtsverlust 17,6 % bei 4 mg, 23,7 % bei 9 mg und 25,0 % bei 12 mg. Die Placebogruppe hatte im Durchschnitt 3,9 % verloren. Diese Zahlen entsprechen der im New England Journal of Medicine veröffentlichten Analyse, die den gesamten Verlauf der Teilnehmenden berücksichtigt.

Zur Einordnung: Ein Verlust von 25 % bei einem ursprünglichen Gewicht von 100 kg entspricht 25 kg. Die Reaktion war von Person zu Person unterschiedlich, wie bei den meisten Studien zur Gewichtsabnahme.

Die Studie beschränkte sich nicht auf die Waage. Bei den Teilnehmenden mit Kniearthrose maßen die Forschenden außerdem eine Abnahme der Schmerzen. Bei denjenigen mit obstruktiver Schlafapnoe nahm auch die Zahl der nächtlichen Atemaussetzer oder -einschränkungen ab.

Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen das Verdauungssystem. Diese Art von Beschwerden ist bereits von anderen Medikamenten bekannt, die auf ähnliche Hormonwege wirken. Die Überwachung der Verträglichkeit bleibt daher wichtig, insbesondere bei den höchsten Dosen.

Retatrutid ist noch kein in Apotheken erhältliches Medikament. Es befindet sich weiterhin in der Erprobung und wurde von keiner Gesundheitsbehörde zugelassen. Eli Lilly setzt sein Phase-3-Programm zu Adipositas und mehreren damit verbundenen Erkrankungen fort, bevor das Unternehmen Zulassungen beantragt.

Die nächsten Schritte werden sich daher gleichermaßen auf die Sicherheit und die langfristige Wirksamkeit konzentrieren. Die Forschenden müssen insbesondere klären, wie dauerhaft der Gewichtsverlust über mehrere Jahre hinweg ist und was geschieht, wenn die Behandlung abgesetzt wird.