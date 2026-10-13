⚖️ Este tratamento experimental atinge uma perda média de 25% do peso

Um medicamento ainda experimental provocou uma perda média de um quarto do peso inicial na dose mais alta estudada.

A retatrutida é administrada por uma injeção sob a pele uma vez por semana. Ela atua em três sistemas hormonais ligados ao apetite e ao metabolismo: GIP, GLP-1 e glucagon. Outros tratamentos da obesidade já têm como alvo uma ou duas dessas vias, mas esta molécula combina as três.

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O ensaio de fase 3 reuniu 2.339 adultos com obesidade e sem diabetes. Durante 80 semanas, os participantes receberam retatrutida de 4, 9 ou 12 mg, ou um placebo. Nem os participantes nem as equipes responsáveis pelo acompanhamento sabiam qual tratamento era administrado.

Ao final das 80 semanas, a perda média de peso atingia 17,6% com 4 mg, 23,7% com 9 mg e 25,0% com 12 mg. O grupo do placebo havia perdido 3,9% em média. Esses números correspondem à análise publicada no New England Journal of Medicine, que leva em conta todo o percurso dos participantes.

Para dar uma ideia da magnitude, perder 25% de um peso inicial de 100 kg corresponde a 25 kg. A resposta variava de uma pessoa para outra, como na maioria dos ensaios sobre perda de peso.

O estudo não se limitou à balança. Entre os participantes que sofriam de osteoartrite do joelho, os pesquisadores também mediram uma redução da dor. Entre aqueles que apresentavam apneia obstrutiva do sono, o número de interrupções ou reduções da respiração durante a noite também diminuiu.

Os efeitos adversos mais frequentes afetavam o sistema digestivo. Esse tipo de problema já é conhecido com outros medicamentos que atuam em vias hormonais semelhantes. O acompanhamento da tolerabilidade continua sendo importante, especialmente nas doses mais altas.

A retatrutida ainda não é um medicamento disponível nas farmácias. Ela continua experimental e não recebeu autorização de nenhuma autoridade sanitária. A Eli Lilly prossegue com seu programa de fase 3 para a obesidade e várias doenças associadas antes de solicitar autorizações de comercialização.

As próximas etapas envolverão tanto a segurança quanto a eficácia a longo prazo. Os pesquisadores precisarão esclarecer, em particular, a durabilidade da perda de peso após vários anos e o que acontece quando o tratamento é interrompido.