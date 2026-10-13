⚖️ Este tratamiento experimental logra una pérdida de peso media del 25 %

Un medicamento aún experimental ha provocado una pérdida media de una cuarta parte del peso inicial con la dosis más alta estudiada.

La retatrutida se administra mediante una inyección subcutánea una vez por semana. Actúa sobre tres sistemas hormonales relacionados con el apetito y el metabolismo: GIP, GLP-1 y glucagón. Otros tratamientos contra la obesidad ya actúan sobre una o dos de estas vías, pero esta molécula combina las tres.

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El ensayo de fase 3 reunió a 2.339 adultos con obesidad y sin diabetes. Durante 80 semanas, los participantes recibieron retatrutida en dosis de 4, 9 o 12 mg, o un placebo. Ni los participantes ni los equipos encargados del seguimiento sabían qué tratamiento se administraba.

Al cabo de 80 semanas, la pérdida media de peso alcanzó el 17,6 % con 4 mg, el 23,7 % con 9 mg y el 25,0 % con 12 mg. El grupo placebo perdió un 3,9 % de media. Estas cifras corresponden al análisis publicado en el New England Journal of Medicine, que tiene en cuenta todo el recorrido de los participantes.

Para hacerse una idea, perder el 25 % de un peso inicial de 100 kg equivale a 25 kg. La respuesta variaba de una persona a otra, como ocurre en la mayoría de los ensayos sobre pérdida de peso.

El estudio no se limitó a la báscula. Entre los participantes que padecían artrosis de rodilla, los investigadores también midieron una disminución del dolor. En quienes presentaban apnea obstructiva del sueño, también disminuyó el número de interrupciones o reducciones de la respiración durante la noche.

Los efectos adversos más frecuentes afectaban al sistema digestivo. Este tipo de problema ya se conoce con otros medicamentos que actúan sobre vías hormonales similares. Por ello, el seguimiento de la tolerancia sigue siendo importante, especialmente con las dosis más altas.

La retatrutida aún no es un medicamento disponible en las farmacias. Sigue siendo experimental y no ha recibido la autorización de ninguna autoridad sanitaria. Eli Lilly continúa su programa de fase 3 para la obesidad y varias enfermedades asociadas antes de solicitar autorizaciones de comercialización.

Por tanto, las próximas etapas se centrarán tanto en la seguridad como en la eficacia a largo plazo. Los investigadores deberán precisar, en particular, la duración de la pérdida de peso después de varios años y qué ocurre cuando se interrumpe el tratamiento.