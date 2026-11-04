🍄 Un hongo gigante procedente de una familia de hace 65 millones de años

En un bosque chino, unos investigadores han descubierto un hongo que puede alcanzar 50 centímetros de altura y pesar 2,2 kilos.

A primera vista, no se parece al hongo habitual, con su pie y su sombrero. Más bien forma una gran masa erguida, a veces ramificada, cubierta de una materia fibrosa amarillenta. Los habitantes de algunas regiones de Yunnan, en el suroeste de China, ya conocían este extraño organismo. Pero los científicos acaban de ponerle un nombre: Dianjunus rex, o «D-rex».

Extracto del álbum La estrella misteriosa de Tintín, de Hergé

Su tamaño no es su único interés. En los hongos, lo que vemos en la superficie es solo una parte del organismo: la que sirve, entre otras cosas, para producir y dispersar las esporas, diminutos elementos capaces de dar origen a otros hongos. El resto se desarrolla sobre todo en la madera o el suelo.

Ahora bien, en Dianjunus rex, esta parte visible alcanza dimensiones excepcionales para su familia ampliada, los ascomicetos. Este grupo incluye, entre otros, las colmenillas, las trufas y muchos hongos mucho más pequeños. Los investigadores estiman que las estructuras observadas son las más voluminosas descritas hasta ahora en este grupo.

Para saber con qué especies estaba emparentado este gigante, el equipo comparó su ADN con el de muchos otros hongos. El resultado deparó una sorpresa: no correspondía a ninguna familia conocida. Por ello, los científicos proponen crear una nueva familia, llamada Dianjunaceae, para incluir esta especie.

El panel (a) muestra varios hongos de color amarillo blanquecino y forma de dedo que emergen de un tocón de árbol en descomposición, rodeado de vegetación verde.

Los paneles (b) a (h) presentan grupos o hongos aislados de color y forma similares que crecen en diversos entornos del suelo forestal, algunos parcialmente cubiertos de tierra u hojas.

El panel (i) presenta varios ejemplares fúngicos limpiados, de color marrón, sobre una escala numérica, poniendo de relieve sus formas irregulares, parecidas a raíces.

Al reconstruir su historia evolutiva, también estimaron que este linaje habría aparecido hace unos 65 millones de años. Fue justo después de la gran extinción que marcó la desaparición de los dinosaurios no avianos.

El estudio aporta otro elemento intrigante. El genoma del hongo contiene relativamente pocos genes encargados de fabricar las sustancias que degradan la madera, en comparación con varias especies cercanas. Los investigadores aún deben comprender con precisión cómo se alimenta en los bosques donde crece, especialmente cerca de las raíces y de la madera en descomposición.

Este descubrimiento recuerda que incluso organismos muy imponentes pueden permanecer desconocidos para los científicos durante mucho tiempo y que, al estudiar un hongo actual, a veces se puede remontar una historia que comenzó en la época en que los dinosaurios acababan de desaparecer.