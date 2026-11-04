🍄 Un champignon géant issu d'une famille vieille de 65 millions d'années

Dans une forêt chinoise, des chercheurs ont découvert un champignon qui peut atteindre 50 centimètres de haut et peser 2,2 kilos.

À première vue, il ne ressemble pas au champignon habituel avec son pied et son chapeau. Il forme plutôt une grosse masse dressée, parfois ramifiée, couverte d'une matière fibreuse jaunâtre. Les habitants de certaines régions du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, connaissaient déjà cet étrange organisme. Mais les scientifiques viennent seulement de lui donner un nom : Dianjunus rex, ou « D-rex ».

Extrait de l'album L'Étoile mystérieuse de Tintin, par Hergé

Sa taille n'est pas son seul intérêt. Chez les champignons, ce que l'on voit à la surface n'est qu'une partie de l'organisme : celle qui sert notamment à produire et à disperser les spores, de minuscules éléments capables de donner naissance à d'autres champignons. Le reste se développe surtout dans le bois ou le sol.

Or, chez Dianjunus rex, cette partie visible atteint des dimensions exceptionnelles pour sa famille élargie, les ascomycètes. Ce groupe comprend notamment les morilles, les truffes et de nombreux champignons beaucoup plus petits. Les chercheurs estiment que les structures observées sont les plus volumineuses jamais décrites dans ce groupe.

Pour savoir à quelles espèces ce géant était apparenté, l'équipe a comparé son ADN à celui de nombreux autres champignons. Le résultat a réservé une surprise : il ne correspondait à aucune famille connue. Les scientifiques proposent donc de créer une nouvelle famille, appelée Dianjunaceae, pour accueillir cette espèce.

Le panneau (a) montre plusieurs champignons jaune-blanc en forme de doigt émergeant d'une souche d'arbre en décomposition, entourée de végétation verte.

Les panneaux (b) à (h) présentent des groupes ou des champignons isolés de couleur et de forme similaires poussant dans divers environnements de sol forestier, certains partiellement recouverts de terre ou de feuilles.

Le panneau (i) présente plusieurs spécimens fongiques nettoyés, de couleur brune, sur une échelle numérique, mettant en évidence leurs formes irrégulières, semblables à des racines.

En retraçant son histoire évolutive, ils ont également estimé que cette lignée serait apparue il y a environ 65 millions d'années. C'est juste après la grande extinction qui a marqué la disparition des dinosaures non aviens.

L'étude apporte un autre élément intriguant. Le génome du champignon contient relativement peu de gènes servant à fabriquer les substances qui dégradent le bois, par rapport à plusieurs espèces voisines. Les chercheurs doivent encore comprendre précisément comment il se nourrit dans les forêts où il pousse, notamment près des racines et du bois en décomposition.

Cette découverte rappelle que même des organismes très imposants peuvent rester longtemps inconnus des scientifiques et qu'en étudiant un champignon actuel, on peut parfois remonter à une histoire commencée à l'époque où les dinosaures venaient de disparaître.