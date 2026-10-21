💍 Une bague retrouvée dans la mer représente l'une des sept merveilles du monde

Une petite bague en bronze vient de révéler une image rare du phare d'Alexandrie, l'une des sept merveilles du monde antique.

Des archéologues sous-marins l'ont découverte dans le port d'Alexandrie, en Égypte. Le bijou se trouvait parmi les ruines d'Antirhodos, une ancienne île où s'élevait un palais royal. Ce quartier, autrefois au cœur de la ville, repose aujourd'hui sous l'eau.

L'objet porte une représentation du célèbre phare. Construit pendant l'Antiquité pour aider les navires à trouver l'entrée du port, cet immense monument a disparu depuis plusieurs siècles. Nous connaissons surtout son apparence grâce à des textes et à des monnaies anciennes.

Selon l'équipe dirigée par l'archéologue Franck Goddio, il s'agit de la première bague-sceau connue avec ce dessin. Sa représentation du phare ressemble à celle de certaines monnaies datant du deuxième siècle après Jésus-Christ. Cette ressemblance ne permet toutefois pas de déterminer avec certitude l'âge de la bague.

Pourquoi graver un tel monument sur un bijou ? À l'époque, une bague-sceau pouvait servir à apposer une marque sur un document, en pressant son dessin dans une matière souple. Le motif permettait d'identifier une personne ou une fonction. Mais les chercheurs ne savent pas encore à qui appartenait cet objet.

La découverte est intéressante aussi par son emplacement. Antirhodos faisait partie du quartier des souverains d'Alexandrie. Le géographe Strabon a décrit son palais lors de son voyage en Égypte, à la fin du premier siècle avant notre ère. Des bâtiments officiels y ont probablement fonctionné pendant plusieurs périodes. Franck Goddio envisage que certaines activités administratives liées au phare aient pu se dérouler sur l'île.

Représentation du phare d'Alexandrie

Image Wikimedia

Les fouilles se poursuivent sur une vaste zone de l'ancien port, aujourd'hui submergée. Elles permettent de retrouver des objets et des structures qui montrent comment vivaient les habitants d'Alexandrie.