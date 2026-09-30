🧬 Eine seltene Genmutation steht mit weniger Fett und einem besseren Stoffwechsel in Verbindung

Eine Studie zeigt, dass manche Menschen seltene genetische Veränderungen tragen, die mit weniger Fett in der Leber und einer besseren Regulierung des Blutzuckers verbunden sind. Grundlage dafür ist die Sequenzierung von mehr als einer Million Menschen. Dabei rückt insbesondere ein Gen namens FNIP1 in den Fokus, das an der Steuerung der Energienutzung und -speicherung in den Zellen beteiligt ist.

Die Autoren analysierten die DNA-Abschnitte, die der Herstellung von Proteinen dienen, bei 1.032.116 Menschen aus Amerika, Europa und Asien. Sie suchten nach seltenen Varianten, die mit einem Blutwert verbunden sind, der mit dem Stoffwechsel zusammenhängt: dem Verhältnis von Triglyceriden zu HDL-Cholesterin. Insgesamt wurden 59 unabhängige Gene mit diesem Wert in Verbindung gebracht.

Illustration der DNA, dem Träger der genetischen Information.

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FNIP1 erregte dabei besondere Aufmerksamkeit.

Etwa 0,01 % der untersuchten Personen trugen sehr seltene Varianten, die die normale Herstellung des FNIP1-Proteins unterbrechen können. Bei diesen Trägern beobachteten die Forschenden ein niedrigeres Verhältnis von Triglyceriden zu HDL, weniger Fett in der Leber und einen niedrigeren Blutzuckerspiegel. Auch die Verteilung des Körperfetts war den in der Studie verwendeten Messungen zufolge günstiger.

Diese Zusammenhänge deuten darauf hin, dass die Träger dieser Varianten innerhalb dieser großen Bevölkerungsgruppe häufiger bestimmte günstige Werte aufwiesen. Die Autoren berichten bei ihnen außerdem von einem um etwa 60 % geringeren Risiko für kardiometabolische Erkrankungen. Zu dieser Gruppe von Krankheiten gehören unter anderem Störungen des Herzens und des Stoffwechsels.

Um diesen Zusammenhang zu verstehen, arbeitete das Team anschließend mit menschlichen Leberzellen. Eine Verringerung der FNIP1-Aktivität steigerte dort den Abbau von Fetten und die Aktivität von Genen, die mit Lysosomen verbunden sind. Diese kleinen Zellkompartimente sind am Recycling zahlreicher Moleküle beteiligt. FNIP1 scheint somit als Bremse für mehrere Mechanismen zu wirken, die Energie verbrauchen oder recyceln.

Die Forschenden testeten diesen Ansatz auch an Mäusen, die mit einer fettreichen Ernährung gefüttert wurden. Eine gleichzeitige Verringerung der Aktivität von Fnip1 und eines verwandten Gens, Fnip2, in der Leber begrenzte die Gewichtszunahme und die Ansammlung von Leberfett. Die Tiere reagierten außerdem besser auf Insulin, das Hormon, das den Zellen hilft, den Blutzucker zu nutzen.

Ein Gen bei einem Menschen zu verändern, ist nicht das unmittelbare Ziel, und FNIP1 hat weitere biologische Funktionen. Die Ergebnisse weisen dieses Protein als mögliches Ziel für zukünftige Medikamente aus. Es muss noch geklärt werden, ob seine Hemmung die beobachteten Stoffwechseleffekte nachahmen kann, ohne unerwünschte Wirkungen hervorzurufen.