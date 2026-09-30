🧬 Una rara mutación genética asociada con menos grasa y un mejor metabolismo

Un estudio revela que algunas personas presentan raras modificaciones genéticas asociadas con una menor cantidad de grasa en el hígado y una mejor regulación del azúcar en sangre. Este hallazgo se basa en la secuenciación de más de un millón de personas. En particular, apunta a un gen llamado FNIP1, que participa en el control del uso y el almacenamiento de energía en las células.

Los autores analizaron las partes del ADN que sirven para fabricar proteínas en 1 032 116 personas de América, Europa y Asia. Buscaron variantes raras asociadas con un indicador sanguíneo relacionado con el metabolismo: la proporción entre los triglicéridos y el colesterol HDL. En total, 59 genes independientes se asociaron con este indicador.

Ilustración del ADN, soporte de la información genética.

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FNIP1 llamó especialmente su atención.

Aproximadamente el 0,01 % de las personas estudiadas presentaban variantes muy raras capaces de interrumpir la producción normal de la proteína FNIP1. En estos portadores, los investigadores observaron una proporción triglicéridos-HDL más baja, menos grasa en el hígado y un nivel de glucosa en sangre inferior. La distribución de la grasa corporal también era más favorable según las mediciones utilizadas en el estudio.

Estas asociaciones indican que, dentro de esta extensa población, los portadores de estas variantes presentaban con mayor frecuencia ciertos parámetros favorables. Los autores también informan de un riesgo aproximadamente un 60 % menor de padecer enfermedades cardiometabólicas. Este grupo de enfermedades incluye, entre otras, trastornos relacionados con el corazón y el metabolismo.

Para comprender este vínculo, el equipo trabajó después con células humanas del hígado. Reducir la actividad de FNIP1 aumentaba allí la degradación de las grasas y la actividad de genes relacionados con los lisosomas. Estos pequeños compartimentos celulares participan en el reciclaje de numerosas moléculas. Por tanto, FNIP1 parece actuar como un freno sobre varios mecanismos que consumen o reciclan energía.

Los investigadores también probaron esta hipótesis en ratones alimentados con una dieta rica en grasas. Reducir simultáneamente la actividad de Fnip1 y de un gen cercano, Fnip2, en el hígado limitaba el aumento de peso y la acumulación de grasa hepática. Los animales también respondían mejor a la insulina, la hormona que ayuda a las células a utilizar la glucosa en sangre.

Modificar un gen en una persona no es el objetivo inmediato, y FNIP1 tiene otras funciones biológicas. Los resultados señalan esta proteína como una posible diana para futuros medicamentos. Será necesario determinar si su inhibición puede reproducir los efectos metabólicos observados sin provocar efectos adversos.