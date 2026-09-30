🧬 Uma mutação genética rara associada a menos gordura e a um metabolismo melhor

Um estudo revela que algumas pessoas apresentam raras alterações genéticas associadas a menos gordura no fígado e a uma melhor regulação do açúcar no sangue. Essa conclusão baseia-se no sequenciamento de mais de um milhão de pessoas. Ela aponta especialmente para um gene chamado FNIP1, que participa do controle do uso e do armazenamento de energia nas células.

Os autores analisaram as partes do DNA responsáveis pela produção de proteínas em 1.032.116 pessoas da América, da Europa e da Ásia. Eles procuraram variantes raras associadas a um indicador sanguíneo ligado ao metabolismo: a relação entre triglicerídeos e colesterol HDL. No total, 59 genes independentes foram associados a esse indicador.

Ilustração do DNA, suporte da informação genética.

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O FNIP1 chamou especialmente a atenção dos pesquisadores.

Cerca de 0,01% das pessoas estudadas apresentavam variantes muito raras capazes de interromper a produção normal da proteína FNIP1. Entre esses portadores, os pesquisadores observaram uma relação triglicerídeos-HDL mais baixa, menos gordura no fígado e uma glicemia mais baixa. A distribuição da gordura corporal também era mais favorável segundo as medidas utilizadas no estudo.

Essas associações indicam que, nessa ampla população, os portadores dessas variantes apresentavam com maior frequência alguns parâmetros favoráveis. Os autores também relataram um risco aproximadamente 60% menor de doenças cardiometabólicas entre eles. Esse grupo de doenças inclui, entre outras, condições relacionadas ao coração e ao metabolismo.

Para compreender essa relação, a equipe trabalhou posteriormente com células humanas do fígado. A redução da atividade do FNIP1 aumentou a degradação das gorduras e a atividade de genes relacionados aos lisossomos. Esses pequenos compartimentos celulares participam da reciclagem de muitas moléculas. Portanto, o FNIP1 parece atuar como um freio sobre vários mecanismos que consomem ou reciclam energia.

Os pesquisadores também testaram essa hipótese em camundongos alimentados com uma dieta rica em gorduras. A redução simultânea da atividade do Fnip1 e de um gene semelhante, o Fnip2, no fígado limitou o ganho de peso e o acúmulo de gordura hepática. Os animais também respondiam melhor à insulina, o hormônio que ajuda as células a utilizar a glicose presente no sangue.

Modificar um gene em uma pessoa não é o objetivo imediato, e o FNIP1 desempenha outras funções biológicas. Os resultados apontam essa proteína como um possível alvo para futuros medicamentos. Será necessário determinar se sua inibição pode reproduzir os efeitos metabólicos observados sem provocar efeitos indesejáveis.