🌕 Ein seltener Einschlag hat auf dem Mond einen 222 Meter breiten Krater gegraben

Ein neuer Einschlag hat auf dem Mond eine Narbe hinterlassen, die groß genug ist, um aus der Umlaufbahn erkannt zu werden.

Der Krater ist 222 m breit und etwa 43 m tief. Er wurde McGetchin getauft und entstand zwischen dem 11. April und dem 22. Mai 2024. Dieser Zeitraum konnte anhand von Bildern bestimmt werden, die die Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter vor und nach dem Einschlag aufgenommen hatte. Sie untersucht den Mond seit 2009.

Neue Einschlagstelle, vorher und nachher

Die Entdeckung erfolgte jedoch erst im Oktober 2025. Robert Wagner, Spezialist für Bildverarbeitung, verglich Hunderte Aufnahmen der Oberfläche, um Veränderungen zu erkennen. Der neue Einschlag erschien als großflächige helle Zone. Präzisere Bilder ermöglichten anschließend die Vermessung des Kraters.

Seine Größe hebt ihn deutlich von den normalerweise entdeckten Einschlägen ab. Die Forschenden schätzen, dass sich auf dem Mond etwa alle 130 Jahre ein vergleichbarer Krater bildet. Es handelt sich um den größten kürzlich entstandenen Krater, der seit Beginn der Mission des Lunar Reconnaissance Orbiter entdeckt wurde.

Der Mond wird regelmäßig von Gesteinen aus dem All getroffen. Anders als die Erde besitzt er praktisch keine Atmosphäre, die kleine Objekte vor ihrem Aufprall auf dem Boden abbremsen oder zerstören könnte. Die Sonde hat während ihrer Mission daher mindestens 1.000 neue Krater identifiziert.

McGetchin ermöglicht vor allem die Untersuchung eines Geländes, das gerade erst durch einen heftigen Einschlag aufgewühlt wurde. Rund um die Vertiefung schleuderte der Einschlag Gestein und Staub über mehrere Hundert Meter weit. Dieses ausgeworfene Material bildet eine helle Decke um den Krater, die durch ihre Belastung in der Weltraumumgebung bisher nur wenig verändert wurde.

Schräge Ansicht des McGetchin-Kraters und der hellen Materialien, die beim Einschlag um ihn herum ausgeworfen wurden.

Quelle: NASA/GSFC/Intuitive Machines.

Die Auswirkungen reichen sogar deutlich weiter. Ein anderes Instrument der Sonde maß während der Mondnacht die Temperatur des Bodens. Eine etwa 6,4 km breite Zone rund um den Krater ist dann fast 8,9 °C kälter als die benachbarten Gebiete.

Um diesen Unterschied zu verstehen, muss man sich ansehen, wie der Einschlag den Mondboden aufgewühlt hat. Die Staub- und Fragmentsschicht, Regolith genannt, wurde rund um den Einschlagspunkt weniger dicht. Sie speichert daher während der Nacht weniger Wärme. Der Krater selbst macht nur einen Teil der tatsächlich veränderten Zone aus.

Diese Beobachtung ist für künftige Oberflächenmissionen unmittelbar relevant. Ein Einschlag kann die Eigenschaften des Geländes über mehrere Kilometer rund um den Krater verändern, was mögliche Folgen für die Fortbewegung von Rädern hat. Außerdem verfügen die Forschenden nun über einen jungen Untersuchungsort, an dem sie messen können, wie sich der Mondboden nach einem Einschlag dieser Größenordnung weiterentwickelt.