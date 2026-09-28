🌕 Un impacto poco frecuente ha excavado un cráter de 222 metros en la Luna

Un nuevo impacto ha dejado en la Luna una cicatriz lo bastante grande como para ser detectada desde su órbita.

El cráter mide 222 m de diámetro y unos 43 m de profundidad. Bautizado McGetchin, se formó entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024. Este periodo pudo determinarse gracias a imágenes tomadas antes y después del impacto por la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, que estudia la Luna desde 2009.

Nuevo lugar de impacto, antes y después

Sin embargo, el descubrimiento no se produjo hasta octubre de 2025. Robert Wagner, especialista en procesamiento de imágenes, comparaba cientos de vistas de la superficie para detectar sus cambios. El nuevo impacto apareció como una extensa zona brillante. Después, unas imágenes más precisas permitieron medir el cráter.

Su tamaño lo distingue claramente de los impactos que suelen detectarse. Los investigadores estiman que en la Luna se forma un cráter comparable aproximadamente una vez cada 130 años. Es el mayor cráter reciente descubierto desde el inicio de la misión del Lunar Reconnaissance Orbiter.

La Luna recibe regularmente rocas procedentes del espacio. A diferencia de la Tierra, prácticamente no tiene atmósfera que ralentice o destruya los objetos pequeños antes de que lleguen al suelo. Así, la sonda ha permitido identificar al menos 1.000 nuevos cráteres a lo largo de su misión.

McGetchin permite sobre todo observar un terreno recién alterado por un impacto importante. Alrededor del cráter, el impacto proyectó rocas y polvo a varios cientos de metros. Este material expulsado forma una capa clara alrededor del cráter, todavía poco alterada por su exposición al entorno espacial.

Vista oblicua del cráter McGetchin y de los materiales claros proyectados a su alrededor durante el impacto.

Crédito: NASA/GSFC/Intuitive Machines.

Los efectos se extienden incluso mucho más lejos. Otro instrumento de la sonda midió la temperatura del suelo durante la noche lunar. Una zona de unos 6,4 km de ancho alrededor del cráter está entonces casi 8,9 °C más fría que los terrenos vecinos.

Para comprender esta diferencia, hay que observar cómo el impacto removió el suelo lunar. La capa de polvo y fragmentos, llamada regolito, se volvió menos densa alrededor del punto de impacto. Por eso conserva peor el calor durante la noche. El propio cráter solo representa una parte de la zona realmente transformada.

Esta observación interesa directamente a las futuras misiones de superficie. Un impacto puede modificar las propiedades del terreno a varios kilómetros del cráter, con posibles consecuencias para el desplazamiento de las ruedas. Y los investigadores disponen ahora de un lugar reciente para medir cómo evoluciona el suelo lunar después de un impacto de esta magnitud.