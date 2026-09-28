🌕 Um impacto raro escavou uma cratera de 222 metros na Lua

Um novo impacto deixou na Lua uma cicatriz grande o suficiente para ser identificada de sua órbita.

A cratera mede 222 m de diâmetro e cerca de 43 m de profundidade. Batizada de McGetchin, ela se formou entre 11 de abril e 22 de maio de 2024. Esse período pôde ser determinado graças a imagens feitas antes e depois do impacto pela sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, que estuda a Lua desde 2009.

Novo local de impacto, antes e depois

A descoberta, no entanto, só ocorreu em outubro de 2025. Robert Wagner, especialista em processamento de imagens, comparava centenas de imagens da superfície para identificar mudanças. O novo impacto apareceu na forma de uma grande área brilhante. Imagens mais precisas permitiram então medir a cratera.

Seu tamanho a distingue claramente dos impactos normalmente detectados. Os pesquisadores estimam que uma cratera comparável se forme aproximadamente uma vez a cada 130 anos na Lua. Trata-se da maior cratera recente descoberta desde o início da missão da Lunar Reconnaissance Orbiter.

A Lua recebe regularmente rochas vindas do espaço. Ao contrário da Terra, ela praticamente não possui atmosfera para desacelerar ou destruir pequenos objetos antes que cheguem ao solo. Assim, a sonda permitiu identificar pelo menos 1.000 novas crateras ao longo de sua missão.

McGetchin permite sobretudo observar um terreno recém-transformado por um choque importante. Ao redor do buraco, o impacto projetou rocha e poeira por várias centenas de metros. Esse material ejetado forma uma cobertura clara ao redor da cratera, ainda pouco alterada pela exposição ao ambiente espacial.

Vista oblíqua da cratera McGetchin e dos materiais claros projetados ao seu redor durante o impacto.

Crédito: NASA/GSFC/Intuitive Machines.

Os efeitos se estendem ainda muito mais longe. Outro instrumento da sonda mediu a temperatura do solo durante a noite lunar. Uma área de aproximadamente 6,4 km de largura ao redor da cratera estava então cerca de 8,9 °C mais fria do que os terrenos vizinhos.

Para entender essa diferença, é preciso observar como o choque mexeu no solo lunar. A camada de poeira e fragmentos, chamada regolito, ficou menos densa ao redor do ponto de impacto. Por isso, ela conserva menos calor durante a noite. A própria cratera representa apenas uma parte da área realmente transformada.

Essa observação interessa diretamente às futuras missões de superfície. Um impacto pode modificar as propriedades do terreno a vários quilômetros da cratera, com possíveis consequências para o deslocamento das rodas. E os pesquisadores agora dispõem de um local recente para medir como o solo lunar evolui após um choque dessa magnitude.