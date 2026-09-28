🌕 Um impacto raro escavou uma cratera de 222 metros na Lua

Um novo impacto deixou na Lua uma cicatriz grande o suficiente para ser identificada de sua órbita.
A cratera mede 222 m de diâmetro e cerca de 43 m de profundidade. Batizada de McGetchin, ela se formou entre 11 de abril e 22 de maio de 2024. Esse período pôde ser determinado graças a imagens feitas antes e depois do impacto pela sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, que estuda a Lua desde 2009.
A descoberta, no entanto, só ocorreu em outubro de 2025. Robert Wagner, especialista em processamento de imagens, comparava centenas de imagens da superfície para identificar mudanças. O novo impacto apareceu na forma de uma grande área brilhante. Imagens mais precisas permitiram então medir a cratera.
Seu tamanho a distingue claramente dos impactos normalmente detectados. Os pesquisadores estimam que uma cratera comparável se forme aproximadamente uma vez a cada 130 anos na Lua. Trata-se da maior cratera recente descoberta desde o início da missão da Lunar Reconnaissance Orbiter.
A Lua recebe regularmente rochas vindas do espaço. Ao contrário da Terra, ela praticamente não possui atmosfera para desacelerar ou destruir pequenos objetos antes que cheguem ao solo. Assim, a sonda permitiu identificar pelo menos 1.000 novas crateras ao longo de sua missão.
McGetchin permite sobretudo observar um terreno recém-transformado por um choque importante. Ao redor do buraco, o impacto projetou rocha e poeira por várias centenas de metros. Esse material ejetado forma uma cobertura clara ao redor da cratera, ainda pouco alterada pela exposição ao ambiente espacial.
Os efeitos se estendem ainda muito mais longe. Outro instrumento da sonda mediu a temperatura do solo durante a noite lunar. Uma área de aproximadamente 6,4 km de largura ao redor da cratera estava então cerca de 8,9 °C mais fria do que os terrenos vizinhos.
Para entender essa diferença, é preciso observar como o choque mexeu no solo lunar. A camada de poeira e fragmentos, chamada regolito, ficou menos densa ao redor do ponto de impacto. Por isso, ela conserva menos calor durante a noite. A própria cratera representa apenas uma parte da área realmente transformada.
Essa observação interessa diretamente às futuras missões de superfície. Um impacto pode modificar as propriedades do terreno a vários quilômetros da cratera, com possíveis consequências para o deslocamento das rodas. E os pesquisadores agora dispõem de um local recente para medir como o solo lunar evolui após um choque dessa magnitude.