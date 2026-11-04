🧬 Wie lässt sich „Spiegelleben“ erkennen?

Forschende schlagen eine Möglichkeit vor, eine noch nicht existierende Lebensform zu erkennen: das „Spiegelleben“.

Schauen Sie auf Ihre beiden Hände. Sie haben dieselben Bestandteile, lassen sich aber unmöglich genau übereinanderlegen: Der Daumen befindet sich nicht auf derselben Seite. Einige Moleküle funktionieren auf ähnliche Weise. Sie können in zwei nahezu identischen Formen vorkommen, wobei die eine das Spiegelbild der anderen ist.

Das Leben auf der Erde trifft zwischen diesen beiden Formen sehr genaue Entscheidungen. Unsere Proteine sind insbesondere aus Aminosäuren desselben Typs aufgebaut, während unsere DNA Zucker des anderen Typs verwendet. Ein hypothetisches Spiegelleben würde die entgegengesetzten Entscheidungen treffen. Es bestünde aus Molekülen, die unseren ähneln, aber in die andere Richtung ausgerichtet sind.

Warum sollte man es erkennen wollen? Einige Wissenschaftler befürchten, dass ein Spiegelorganismus, falls er eines Tages hergestellt würde, den üblichen biologischen Abwehrmechanismen entgehen oder unvorhersehbar mit den heutigen Lebewesen interagieren könnte.

Forschende der Universitäten Strathclyde und Durham im Vereinigten Königreich haben daher überlegt, wie man ihn erkennen könnte. Ihre Idee beruht auf einer Eigenschaft des Lichts: Es kann zirkular polarisiert sein, das heißt, sein elektrisches Feld dreht sich während seiner Ausbreitung in die eine oder andere Richtung.

Das Team schlägt vor, bei der Herstellung dieses Spiegelorganismus fluoreszierende Moleküle zu verwenden, die sich an verschiedene Teile einer Zelle heften würden, etwa an ihre Membran oder ihr Erbgut. Sobald sie beleuchtet werden, würden sie Licht aussenden, dessen bestimmte Eigenschaften die Anordnung der Moleküle erkennen lassen könnten, an die sie gebunden sind.

Eine einzige Messung würde nicht ausreichen. Die Forschenden schlagen vor, mehrere Marker zu kombinieren, von denen jeder einen anderen Teil der Zelle untersucht. Die Gesamtheit der Signale würde dann eine Art Lichtsignatur bilden, die dabei helfen könnte, eine gewöhnliche Zelle von ihrem Spiegelgegenstück zu unterscheiden.

Der Vorteil besteht darin, dass die Instrumente, die diese Art von Licht messen können, bereits existieren. Einige funktionieren mit Mikroskopen oder Kameras.

Die Forschenden stellen hier eine theoretische Methode vor, die noch nicht als vollständiger Test validiert wurde. Sie schlagen vor, diesen Ansatz zunächst mit gewöhnlichen Zellen weiterzuentwickeln, um über ein Werkzeug zu verfügen, falls eine solche Überwachung eines Tages notwendig werden sollte.