🧬 ¿Cómo detectar una «vida espejo»?

Unos investigadores proponen una forma de reconocer una forma de vida que aún no existe: la «vida espejo».

Mire sus dos manos. Tienen los mismos elementos, pero es imposible superponerlas perfectamente: el pulgar no está del mismo lado. Algunas moléculas funcionan de la misma manera. Pueden existir en dos formas casi idénticas, una reflejo de la otra.

La vida en la Tierra hace elecciones muy precisas entre estas dos formas. Nuestras proteínas están construidas, en particular, con aminoácidos de un mismo tipo, mientras que nuestro ADN utiliza azúcares del otro tipo. Una hipotética vida espejo tomaría las decisiones inversas. Estaría formada por moléculas parecidas a las nuestras, pero orientadas en el otro sentido.

¿Por qué querríamos detectarla? Algunos científicos temen que un organismo espejo, si algún día se fabricara, pudiera escapar a las defensas biológicas habituales o interactuar de forma imprevisible con los seres vivos actuales.

Por eso, investigadores de las universidades de Strathclyde y Durham, en el Reino Unido, han reflexionado sobre una manera de reconocerlo. Su idea se basa en una propiedad de la luz: puede polarizarse circularmente, es decir, su campo eléctrico gira en un sentido o en el otro durante su propagación.

El equipo propone utilizar moléculas fluorescentes durante la fabricación de este organismo espejo, que se fijarían a distintas partes de una célula, por ejemplo, a su membrana o a su material genético. Una vez iluminadas, emitirían una luz cuyas propiedades podrían revelar la organización de las moléculas a las que están unidas.

Una sola medición no sería suficiente. Los investigadores proponen combinar varios marcadores, cada uno de los cuales examinaría una parte diferente de la célula. El conjunto de las señales formaría entonces una especie de firma luminosa, que podría ayudar a distinguir una célula ordinaria de su equivalente espejo.

La ventaja es que ya existen instrumentos capaces de medir este tipo de luz. Algunos funcionan con microscopios o cámaras.

Los investigadores presentan aquí un método teórico, que aún no ha sido validado como prueba completa. Primero proponen desarrollar este enfoque con células ordinarias, para disponer de una herramienta si algún día fuera necesaria una vigilancia de este tipo.