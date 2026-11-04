🧬 Como identificar uma "vida espelho"?

Pesquisadores propõem uma maneira de reconhecer uma forma de vida que ainda não existe: a «vida espelho».

Olhe para suas duas mãos. Elas têm os mesmos elementos, mas é impossível sobrepô-las perfeitamente: o polegar não fica do mesmo lado. Algumas moléculas funcionam da mesma maneira. Elas podem existir em duas formas quase idênticas, sendo uma o reflexo da outra.

A vida na Terra faz escolhas muito precisas entre essas duas formas. Nossas proteínas são, principalmente, construídas com aminoácidos de um mesmo tipo, enquanto nosso DNA utiliza açúcares do outro tipo. Uma hipotética vida espelho faria as escolhas inversas. Ela seria formada por moléculas semelhantes às nossas, mas orientadas na outra direção.

Por que querer detectá-la? Alguns cientistas temem que um organismo espelho, se um dia fosse criado, pudesse escapar das defesas biológicas habituais ou interagir de maneira imprevisível com os seres vivos atuais.

Pesquisadores das universidades de Strathclyde e Durham, no Reino Unido, refletiram então sobre uma maneira de reconhecê-lo. A ideia deles se baseia em uma propriedade da luz: ela pode ser polarizada circularmente, ou seja, seu campo elétrico gira em uma direção ou na outra durante sua propagação.

A equipe propõe utilizar moléculas fluorescentes durante a fabricação desse organismo espelho, que se fixariam a diferentes partes de uma célula, por exemplo, à sua membrana ou ao seu material genético. Quando iluminadas, elas emitiriam uma luz cujas propriedades poderiam revelar a organização das moléculas às quais estão ligadas.

Uma única medição não seria suficiente. Os pesquisadores propõem combinar vários marcadores, cada um examinando uma parte diferente da célula. O conjunto dos sinais formaria então uma espécie de assinatura luminosa, que poderia ajudar a distinguir uma célula comum de sua equivalente espelho.

A vantagem é que os instrumentos capazes de medir esse tipo de luz já existem. Alguns funcionam com microscópios ou câmeras.

Os pesquisadores apresentam aqui um método teórico, que ainda não foi validado como um teste completo. Eles propõem primeiro desenvolver essa abordagem com células comuns, para dispor de uma ferramenta caso esse tipo de monitoramento se torne necessário algum dia.