🕷️ Schlafen Spinnen und können sie träumen?

Eine kleine australische Spinne verbringt ihre Nächte schlafend und zeigt dabei Bewegungen, die erstaunlich an unseren Schlaf erinnern.

Die untersuchte Art heißt Portia fimbriata. Sie ist eine Springspinne, die unter anderem andere Spinnen jagt. Zum Ausruhen hängt sie manchmal kopfüber an einem Seidenfaden. Biologen der Universität Bonn beschlossen, ihre Nächte zu filmen, um zu verstehen, was passiert, wenn sie scheinbar schläft.

Eine Springspinne der Art Portia labiata, fotografiert in Indien. Sie ist eine nahe verwandte Art von Portia fimbriata, die für ihre Schlafphasen untersucht wurde.

Foto: sunnyjosef, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Ihre Kameras enthüllten zwei deutlich unterschiedliche Phasen. Während der einen bleibt die Spinne fast regungslos. Während der anderen zucken ihre Beine und ihre Augen bewegen sich schnell. Dieses Verhalten erinnert an eine Phase des menschlichen Schlafs, die als „REM-Schlaf“ bezeichnet wird und in der wir träumen.

Aber ist eine regungslose Spinne zwangsläufig eingeschlafen? Um das zu überprüfen, erzeugten die Forschenden leise Geräusche und beobachteten ihre Reaktion. Wenn sie ruhte, brauchte sie länger, um zu reagieren, als im wachen Zustand. Ihr Verhalten entsprach also tatsächlich dem Schlaf und nicht einfach nur einem Moment der Ruhe.

Das Team führte ein zweites Experiment durch: Es hinderte einige Spinnen daran, normal zu schlafen. Nach diesen Unterbrechungen verbrachten sie mehr Zeit mit Schlafen. Sie versuchten also, den verlorenen Schlaf nachzuholen, wie wir es nach einer schlechten Nacht tun können.

Die Forschenden identifizierten damit zwei Schlafzustände und zeigten, dass der Organismus dieser Spinnen seinen Ruhebedarf tatsächlich reguliert. Das ist eine wichtige Entdeckung, denn wir wissen über den Schlaf von Säugetieren und Vögeln deutlich mehr als über den von kleinen wirbellosen Tieren.

Muss man daraus schließen, dass Spinnen träumen? Noch nicht. Die Bewegungen der Beine und Augen ähneln denen, die während unseres REM-Schlafs beobachtet werden, aber niemand weiß, was eine Spinne während dieser Phase empfindet. Die Forschenden haben außerdem ihre Gehirnaktivität nicht gemessen.

Diese Studie wirft eine weitere Frage auf: Wozu dient der Schlaf bei Tieren, deren Gehirn sich so stark von unserem unterscheidet? Durch die Beobachtung weiterer Arten hoffen die Biologen herauszufinden, ob diese Ruhephasen bereits sehr früh in der Evolution der Tiere existierten.