🕷️ Les araignées dorment-elles et peuvent-elles rêver ?

Une petite araignée australienne passe ses nuits à dormir, avec des mouvements qui rappellent étonnamment notre sommeil.

L'espèce étudiée s'appelle Portia fimbriata. C'est une araignée sauteuse qui chasse notamment d'autres araignées. Pour se reposer, elle se suspend parfois la tête en bas à un fil de soie. Des biologistes de l'Université de Bonn ont décidé de filmer ses nuits pour comprendre ce qui se passe lorsqu'elle semble endormie.

Une araignée sauteuse Portia labiata photographiée en Inde. C'est une espèce proche de Portia fimbriata, étudiée pour son sommeil.

Photo : sunnyjosef, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Leurs caméras ont révélé deux périodes bien différentes. Pendant l'une, l'araignée reste presque immobile. Pendant l'autre, ses pattes tressaillent et ses yeux bougent rapidement. Ce comportement rappelle une phase du sommeil humain appelée « sommeil paradoxal », durant laquelle nous rêvons.

Mais une araignée immobile est-elle forcément endormie ? Pour le vérifier, les chercheurs ont produit de petits sons et observé sa réaction. Lorsqu'elle était au repos, elle mettait plus de temps à réagir qu'à l'état éveillé. Son comportement correspondait donc bien à du sommeil, et pas simplement à un moment de calme.

L'équipe a réalisé une deuxième expérience : empêcher certaines araignées de dormir normalement. Après ces interruptions, elles passaient davantage de temps à dormir. Elles cherchaient donc à récupérer le sommeil perdu, comme nous pouvons le faire après une mauvaise nuit.

Les chercheurs ont ainsi identifié deux états de sommeil et montré que l'organisme de ces araignées règle réellement son besoin de repos. C'est une découverte importante, car nous connaissons beaucoup mieux le sommeil des mammifères et des oiseaux que celui des petits invertébrés.

Faut-il en conclure que les araignées rêvent ? Pas encore. Les mouvements des pattes et des yeux ressemblent à ceux observés pendant notre sommeil paradoxal, mais personne ne sait ce que ressent une araignée pendant cette phase. Les chercheurs n'ont pas non plus mesuré son activité cérébrale.

Cette étude ouvre une autre question : à quoi sert le sommeil chez des animaux dont le cerveau est si différent du nôtre ? En observant davantage d'espèces, les biologistes espèrent découvrir si ces phases de repos existaient déjà très tôt dans l'évolution des animaux.