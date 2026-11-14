🕷️ As aranhas dormem e podem sonhar?

Uma pequena aranha australiana passa as noites dormindo, com movimentos que lembram surpreendentemente o nosso sono.

A espécie estudada chama-se Portia fimbriata. É uma aranha-saltadora que caça, entre outras coisas, outras aranhas. Para descansar, às vezes fica suspensa de cabeça para baixo por um fio de seda. Biólogos da Universidade de Bonn decidiram filmar suas noites para entender o que acontece quando ela parece estar dormindo.

Uma aranha-saltadora Portia labiata fotografada na Índia. É uma espécie próxima de Portia fimbriata, estudada por causa de seu sono.

Foto: sunnyjosef, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

As câmeras revelaram dois períodos bem diferentes. Durante um deles, a aranha permanece quase imóvel. Durante o outro, suas patas tremem e seus olhos se movem rapidamente. Esse comportamento lembra uma fase do sono humano chamada « sono paradoxal », durante a qual sonhamos.

Mas uma aranha imóvel está necessariamente dormindo? Para verificar isso, os pesquisadores produziram pequenos sons e observaram sua reação. Quando estava em repouso, ela demorava mais para reagir do que quando estava acordada. Seu comportamento correspondia, portanto, de fato ao sono, e não simplesmente a um momento de calma.

A equipe realizou uma segunda experiência: impediu algumas aranhas de dormir normalmente. Depois dessas interrupções, elas passavam mais tempo dormindo. Portanto, procuravam recuperar o sono perdido, como podemos fazer depois de uma noite ruim.

Os pesquisadores identificaram assim dois estados de sono e mostraram que o organismo dessas aranhas regula realmente sua necessidade de descanso. É uma descoberta importante, pois conhecemos muito melhor o sono dos mamíferos e das aves do que o dos pequenos invertebrados.

É preciso concluir que as aranhas sonham? Ainda não. Os movimentos das patas e dos olhos se parecem com os observados durante o nosso sono paradoxal, mas ninguém sabe o que uma aranha sente durante essa fase. Os pesquisadores também não mediram sua atividade cerebral.

Este estudo abre outra questão: para que serve o sono em animais cujo cérebro é tão diferente do nosso? Ao observar mais espécies, os biólogos esperam descobrir se essas fases de descanso já existiam muito cedo na evolução dos animais.