🕷️ ¿Duermen las arañas y pueden soñar?

Una pequeña araña australiana pasa sus noches durmiendo, con movimientos que recuerdan sorprendentemente a nuestro sueño.

La especie estudiada se llama Portia fimbriata. Es una araña saltarina que caza, entre otras presas, a otras arañas. Para descansar, a veces se cuelga cabeza abajo de un hilo de seda. Unos biólogos de la Universidad de Bonn decidieron filmar sus noches para comprender qué ocurre cuando parece dormida.

Una araña saltarina Portia labiata fotografiada en India. Es una especie cercana a Portia fimbriata, estudiada por su sueño.

Foto: sunnyjosef, vía Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Sus cámaras revelaron dos períodos muy diferentes. Durante uno, la araña permanece casi inmóvil. Durante el otro, sus patas tiemblan y sus ojos se mueven rápidamente. Este comportamiento recuerda a una fase del sueño humano llamada «sueño paradójico», durante la cual soñamos.

Pero ¿una araña inmóvil está necesariamente dormida? Para comprobarlo, los investigadores produjeron pequeños sonidos y observaron su reacción. Cuando estaba en reposo, tardaba más en reaccionar que cuando estaba despierta. Por tanto, su comportamiento correspondía realmente al sueño, y no simplemente a un momento de calma.

El equipo realizó un segundo experimento: impedir que algunas arañas durmieran con normalidad. Después de estas interrupciones, pasaban más tiempo durmiendo. Por tanto, intentaban recuperar el sueño perdido, como podemos hacerlo nosotros después de una mala noche.

Los investigadores identificaron así dos estados de sueño y demostraron que el organismo de estas arañas regula realmente su necesidad de descanso. Es un descubrimiento importante, porque conocemos mucho mejor el sueño de los mamíferos y las aves que el de los pequeños invertebrados.

¿Hay que concluir que las arañas sueñan? Todavía no. Los movimientos de las patas y los ojos se parecen a los observados durante nuestro sueño paradójico, pero nadie sabe qué siente una araña durante esta fase. Los investigadores tampoco midieron su actividad cerebral.

Este estudio plantea otra pregunta: ¿para qué sirve el sueño en animales cuyo cerebro es tan diferente del nuestro? Al observar más especies, los biólogos esperan descubrir si estas fases de descanso ya existían en una etapa muy temprana de la evolución de los animales.