🌟 Ein Stern, der alle 113 Tage als Supernova explodiert?

Ein Stern erzeugt etwas, das wie eine Supernova aussieht, also ein explosives Ende ... und beginnt dann wenige Monate später von vorn.

Seit 2012 haben Astronomen mindestens 27 plötzliche Helligkeitsanstiege bei AT 2016blu registriert. Sie treten etwa alle 113 Tage auf, also dreimal im Jahr. Doch der Stern ist immer noch da. Dieses Verhalten hat ihm den Spitznamen „falsche Supernova“ eingebracht.

Illustration einer Supernova

Dieser Stern befindet sich in der Galaxie NGC 4559, etwa 30 Millionen Lichtjahre entfernt, und seine Masse beträgt mindestens das 33-Fache der Sonnenmasse.

Warum erzeugt ein Stern diese wiederholten Lichtblitze? Beobachtungen seines sichtbaren Lichts hatten darauf keine Antwort gegeben. Ein Team unter der Leitung von Mojgan Aghakhanloo von der University of Virginia suchte nach einer anderen Form der Strahlung: Röntgenstrahlen, die für unsere Augen unsichtbar sind.

Die Forscher wollen die Hypothese bestätigen, dass ein sehr dichtes Objekt den Stern umkreist. Dabei könnte es sich um ein Schwarzes Loch oder einen Neutronenstern handeln, den extrem kompakten Überrest eines alten Sterns. Die beiden Himmelskörper würden sich auf elliptischen Bahnen bewegen und sich alle 113 Tage einander nähern.

Bei jeder Annäherung würde der Begleiter einen Teil der Materie einfangen, die der Riesenstern abstößt. Diese Materie würde sich sehr schnell um ihn drehen und sich stark erhitzen. Dadurch entstünden Röntgenstrahlen, die das umgebende Gas aufheizen könnten. Dieses Gas würde dann ebenfalls rasch sehr hell leuchten. Das könnte die von der Erde aus beobachteten Ausbrüche erklären.

Im März 2026 gelang der Nachweis: Das Weltraumteleskop Chandra beobachtete das System während eines solchen Ausbruchs. Seine Röntgenstrahlung war mindestens 100-mal stärker als bei Beobachtungen in den Jahren 2001 und 2002, also vor den ersten bekannten Ausbrüchen. Dieser Unterschied stützt die Hypothese eines Begleiters, der Materie ansammelt.

Die Forscher wissen noch nicht, ob der Begleiter ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern ist.