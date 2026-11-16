🌟 ¿Una estrella que explota como supernova cada 113 días?

Una estrella produce lo que parece una supernova, es decir, un final explosivo... y luego vuelve a hacerlo unos meses después.

Desde 2012, los astrónomos han registrado al menos 27 aumentos bruscos del brillo de AT 2016blu. Ocurren aproximadamente cada 113 días, es decir, tres veces al año. Sin embargo, la estrella sigue ahí. Este comportamiento le ha valido el apodo de «falsa supernova».

Ilustración de una supernova

Esta estrella se encuentra en la galaxia NGC 4559, a unos 30 millones de años luz, y su masa es al menos 33 veces la del Sol.

¿Por qué una estrella produce estos destellos repetidos? Las observaciones de su luz visible no habían permitido averiguarlo. Un equipo dirigido por Mojgan Aghakhanloo, de la Universidad de Virginia, buscó en otra forma de radiación: los rayos X, invisibles para nuestros ojos.

La hipótesis que los investigadores quieren confirmar es que hay un objeto muy denso que orbita la estrella. Podría tratarse de un agujero negro o de una estrella de neutrones, el resto extremadamente compacto de una estrella antigua. Ambos astros seguirían órbitas elípticas y se acercarían cada 113 días.

En cada acercamiento, el compañero captaría parte de la materia expulsada por la estrella gigante. Esta materia giraría muy rápido a su alrededor y se calentaría mucho. Entonces produciría rayos X capaces de calentar el gas circundante. A su vez, ese gas se volvería muy brillante rápidamente, lo que explicaría los destellos observados desde la Tierra.

En marzo de 2026 se produjo la detección: el telescopio espacial Chandra observó el sistema durante uno de estos episodios. Su emisión de rayos X fue al menos 100 veces más intensa que en las observaciones realizadas en 2001 y 2002, antes de los primeros destellos conocidos. Esta diferencia respalda la hipótesis de un compañero que acumula materia.

Los investigadores aún no saben si el compañero es un agujero negro o una estrella de neutrones.