🌟 Uma estrela que explode como supernova a cada 113 dias?

Uma estrela produz o que parece ser uma supernova, um fim explosivo... e depois recomeça alguns meses mais tarde.

Desde 2012, os astrônomos registraram pelo menos 27 aumentos bruscos de luminosidade provenientes de AT 2016blu. Eles ocorrem aproximadamente a cada 113 dias, ou seja, três vezes por ano. No entanto, a estrela continua lá. Esse comportamento lhe rendeu o apelido de «falsa supernova».

Ilustração de uma supernova

Essa estrela está na galáxia NGC 4559, a cerca de 30 milhões de anos-luz, e sua massa é de pelo menos 33 vezes a do Sol.

Por que uma estrela produz esses clarões repetidos? As observações de sua luz visível não permitiram descobrir. Uma equipe liderada por Mojgan Aghakhanloo, da Universidade da Virgínia, investigou outra forma de radiação: os raios X, invisíveis aos nossos olhos.

A hipótese que os pesquisadores querem confirmar é a presença de um objeto muito denso que orbita a estrela. Pode ser um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, o resto extremamente compacto de uma estrela antiga. Os dois astros seguiriam trajetórias ovais e se aproximariam a cada 113 dias.

A cada aproximação, a companheira capturaria parte da matéria expelida pela estrela gigante. Essa matéria giraria muito rapidamente ao seu redor e ficaria muito quente. Então, produziria raios X capazes de aquecer o gás ao redor. Esse gás, por sua vez, ficaria rapidamente muito luminoso, o que explicaria os clarões observados da Terra.

Em março de 2026, a detecção ocorreu: o telescópio espacial Chandra observou o sistema durante um desses episódios. Sua emissão de raios X era pelo menos 100 vezes mais intensa do que nas observações realizadas em 2001 e 2002, antes dos primeiros clarões conhecidos. Essa diferença reforça a hipótese de uma companheira que acumula matéria.

Os pesquisadores ainda não sabem se a companheira é um buraco negro ou uma estrela de nêutrons.