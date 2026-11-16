🌟 Une étoile qui explose en supernova tous les 113 jours ?

Une étoile produit ce qui ressemble à une supernova, soit une fin explosive... puis recommence quelques mois plus tard.

Depuis 2012, les astronomes ont enregistré au moins 27 brusques augmentations de luminosité provenant d'AT 2016blu. Elles se produisent environ tous les 113 jours, soit trois fois par an. Pourtant, l'étoile est toujours là. Ce comportement lui vaut le surnom de « fausse supernova ».

Illustration d'une supernova

Cette étoile se trouve dans la galaxie NGC 4559, à environ 30 millions d'années-lumière, et sa masse représente au moins 33 fois celle du Soleil.

Pourquoi une étoile produit-elle ces flashs répétés ? Les observations de sa lumière visible n'avaient pas permis de savoir. Une équipe dirigée par Mojgan Aghakhanloo, de l'université de Virginie, a cherché dans une autre forme de rayonnement : les rayons X, invisibles à nos yeux.

L'hypothèse que les chercheurs veulent confirmer est la présence d'un objet très dense qui tourne autour de l'étoile. Il pourrait s'agir d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons, le reste extrêmement compact d'une ancienne étoile. Les deux astres suivraient des trajectoires ovales et se rapprocheraient tous les 113 jours.

À chaque rapprochement, le compagnon capterait une partie de la matière rejetée par l'étoile géante. Cette matière tournerait très vite autour de lui et chaufferait fortement. Elle produirait alors des rayons X capables de réchauffer le gaz environnant. Ce gaz deviendrait à son tour rapidement très lumineux, ce qui expliquerait les éclats observés depuis la Terre.

En mars 2026, la détection a eu lieu : le télescope spatial Chandra a observé le système pendant l'un de ces épisodes. Son émission de rayons X était au moins 100 fois plus forte que lors d'observations réalisées en 2001 et 2002, avant les premiers éclats connus. Cette différence appuie l'hypothèse d'un compagnon qui accrète de la matière.

Les chercheurs ne savent pas encore si le compagnon est un trou noir ou une étoile à neutrons.