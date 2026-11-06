🐟 Ein Fisch mit durchsichtigem Kopf in 600 Metern Tiefe gefilmt

In 600 Metern Tiefe haben Forschende einen Fisch gefilmt, dessen Augen durch die Oberseite des Kopfes sichtbar sind.

Sein wissenschaftlicher Name lautet Macropinna microstoma. Er besitzt ein kleines Maul, große Flossen und vor allem zwei grüne Augen, die durch eine transparente Kuppel geschützt sind. Anders als man annehmen könnte, handelt es sich bei dieser Kuppel nicht um einen gläsernen Schädel, sondern um eine flexible Membran, die die Augen bedeckt.

Der Fassaugenfisch (Macropinna microstoma) lebt in der Dämmerzone des Ozeans und durchsucht die Gewässer nach Nahrung. Nachdem er eine mögliche Beute entdeckt hat, drehen sich seine großen Röhrenaugen unter seinem transparenten Kopf, um ihr mit den Augen zu folgen.

Bild: © 2026 MBARI

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien begegneten diesem Tier während einer Expedition etwa 90 Kilometer vor der Küste. Ihr Unterwasserroboter war auf dem Weg zur Oberfläche, als eine Forscherin den Fisch auf den Bildschirmen entdeckte. Die Besatzung versammelte sich sofort, um diese ungewöhnliche Beobachtung mitzuerleben.

Dieser Fisch ist seit Langem bekannt, bleibt aber äußerst schwer aufzuspüren. In fast 40 Jahren Forschung und bei etwa 7.000 Tauchgängen mit Robotern haben die Teams des MBARI ihn nur elfmal beobachtet. Diesmal konnten sie ihm etwa 20 Minuten lang folgen und ihn erstmals in 4K-Auflösung filmen.

Warum besitzt er so ungewöhnliche Augen? In der Zone des Ozeans, in der er lebt, dringt kaum Sonnenlicht vor. Der Fisch bleibt oft fast regungslos und blickt nach oben. So kann er die Silhouette kleiner Beutetiere erkennen, die vor dem schwachen Licht von der Oberfläche vorbeiziehen.

Doch seine Augen sind nicht in dieser Position fixiert. Sie können sich nach vorn drehen, um einer Beute zu folgen, wenn der Fisch sich ihr nähert. Die transparente Kuppel schützt sie zugleich vor dem Kontakt mit den Organismen, denen er bei der Nahrungssuche begegnet.

Auf den Bildern sind zwei kleine schwarze Punkte über dem Maul zu sehen. Man könnte sie für Augen halten, tatsächlich handelt es sich jedoch um Geruchsorgane. Die echten Augen sind die beiden grünen Strukturen, die hinter der transparenten Membran etwas weiter oben im Kopf zu erkennen sind.

Der Roboter nahm außerdem dreidimensionale Bilder auf, die es ermöglichen, das Tier aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Die Wissenschaftler fingen es nicht ein. Sie hoffen, dass diese Aufnahmen ihnen helfen werden, seine Sichtweise und seine Fortbewegung in nahezu völliger Dunkelheit besser zu verstehen.

Diese Begegnung zeigt, wie schwierig die Erforschung der Tiefsee weiterhin ist. Selbst bei Tausenden Stunden Videomaterial lassen sich manche Tiere nur sehr selten beobachten.