🐟 Um peixe com cabeça transparente filmado a 600 metros de profundidade

A 600 metros de profundidade, pesquisadores filmaram um peixe cujos olhos são visíveis através do topo da cabeça.

Seu nome científico é Macropinna microstoma. Ele tem uma boca pequena, grandes nadadeiras e, sobretudo, dois olhos verdes protegidos por uma cúpula transparente. Ao contrário do que se poderia imaginar, essa cúpula não é um crânio de vidro: é uma membrana flexível que recobre os olhos.

O peixe-barril (Macropinna microstoma) vive na zona crepuscular do oceano, vasculhando as águas em busca de alimento. Depois de identificar uma possível presa, seus grandes olhos tubulares giram sob sua cabeça transparente para acompanhá-la com o olhar.

Imagem: © 2026 MBARI

Cientistas do Monterey Bay Aquarium Research Institute, na Califórnia, encontraram esse animal durante uma expedição a cerca de 90 quilômetros da costa. O robô submarino deles voltava à superfície quando uma pesquisadora o avistou nas telas. A equipe se reuniu imediatamente para acompanhar essa observação incomum.

Esse peixe é conhecido há muito tempo, mas continua sendo muito difícil de encontrar. Em quase 40 anos de exploração e cerca de 7.000 mergulhos de robôs, as equipes do MBARI só o observaram onze vezes. Desta vez, puderam acompanhá-lo por cerca de vinte minutos e filmá-lo pela primeira vez em resolução 4K.

Por que ele tem olhos tão estranhos? Na zona do oceano onde vive, a luz do Sol mal chega. O peixe costuma ficar quase imóvel e olhar para cima. Assim, consegue perceber a silhueta de pequenas presas que passam diante da fraca luz vinda da superfície.

Mas seus olhos não ficam presos nessa posição. Eles podem girar para a frente para acompanhar uma presa quando ele se aproxima dela. Ao mesmo tempo, a cúpula transparente os protege do contato com os organismos que encontra ao procurar alimento.

Nas imagens, dois pequenos pontos pretos são visíveis acima da boca. Poderíamos tomá-los por olhos, mas na realidade correspondem a órgãos do olfato. Os olhos verdadeiros são as duas estruturas verdes que se distinguem atrás da membrana transparente, um pouco mais acima na cabeça.

O robô também registrou imagens tridimensionais, permitindo observar o animal de vários ângulos. Os cientistas não o capturaram. Esperam que essas sequências os ajudem a compreender melhor sua visão e sua maneira de se deslocar em uma escuridão quase total.

Esse encontro mostra como as profundezas oceânicas continuam difíceis de explorar. Mesmo com milhares de horas de vídeo, alguns animais só permitem ser observados muito raramente.